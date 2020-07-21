Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и какие последствия его задержания

Главной новостью понедельника стало задержание в Польше экс-министра транспорта этой страны, бывшего и.о. руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Дело, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Центральное антикоррупционное бюро Польши совместно расследовали с осени прошлого года, обещает быть не только громким, но и иметь определенные политические последствия в Украине.

Задержание и обыски

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Конечно, украинские правоохранительные структуры и ранее тесно сотрудничали с западными коллегами: одним из первых ярких и громких примеров такого сотрудничества можно назвать дело экс-премьера Павла Лазаренко. Однако, пожалуй, впервые правоохранители сработали настолько синхронно и слаженно. Кроме того, как отмечают в НАБУ, это первый в истории нашей страны случай, когда особо тяжкое коррупционное преступление раскрыто усилиями международной совместной следственной группы.

Утром в понедельник в СМИ появилась информация о задержании польскими правоохранителями экс-министра транспорта Польши, бывшего и.о. руководителя "Укравтодора" Славомира Новака и еще нескольких лиц, подозреваемых в коррупционных действиях. Несколько позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в структурах "Укравтодора" в Киеве и Львове. Точно такие же обыски в это же время проводили польские правоохранители по адресам, связанным с фигурантами дела. В целом обыски были проведены на 50 локациях в двух странах.

После полудня глава НАБУ Артем Сытник и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук дали брифинг для журналистов, в ходе которого раскрыли некоторые детали дела.

Общее дело

Выяснилось, что антикоррупционные органы Польши и Украины начали расследование относительно действий бывшего руководителя "Укравтодора" и группы лиц независимо друг от друга.

"Антикоррупционное бюро под надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры вело уголовное производство в отношении должностных лиц "Укравтодора". А именно было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине", – рассказал на брифинге Артем Сытник.

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По его словам, поскольку украинские антикоррупционные органы тесно контактируют с польскими коллегами, они быстро выяснили, что в Польше параллельно расследуется практически аналогичное дело.

"Поскольку у нас есть давние тесные отношения с польскими коллегами, в ноябре прошлого года была создана общая международная следственная группа. В ее состав были включены представители НАБУ, Антикоррупционной прокуратуры Украины и антикоррупционной прокуратуры Польши. В дальнейшем это расследование проводилось синхронно. Сегодня фактически произошла реализация материалов, наработанных в рамках производств в Украине и Польше. На сегодняшний день привлечены к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержаны, в том числе экс-руководитель "Укравтодора", – рассказал Артем Сытник.

Украинские правоохранители не стали раскрывать подробностей дела. Отметив, что коррупционные действия начинались на территории Украины, а заканчивались на территории Польши.

"На данный момент следственные действия продолжаются, мы не можем обнародовать всю информацию. Эпизоды, которые мы отрабатываем, касаются событий 2016-2019 годов. Один из эпизодов: когда компании, осуществлявшие ремонт дорог, по той или иной причине не могли в срок закончить работы, исполняющий обязанности главы "Укравтодора" высказывал предложение, что за определенное вознаграждение он может продлить сроки, помочь избежать штрафных санкций", – рассказал и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

По его словам, для получения "вознаграждения" подозреваемые разрабатывали "интересные" схемы:

"В Польше создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьих лиц, или наличными, пополнялся уставной капитал этого предприятия. Таким образом они не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали средства", – рассказал Максим Грищук.

Еще одна схема заключалась в том, что компаниям, производившим ремонт дорог в Украине, предлагалось создать совместное предприятие. В дальнейшем и.о. главы "Укравтодора" планировал возглавить наблюдательный совет этой компании.

"Это вершина айсберга – то, что мы можем обнародовать на данный момент", – отметил Максим Грищук.

Кто такой Славомир Новак

Славомир Новак во время одной из рабочих поездок в должности руководителя "Укравтодора". Фото: ukravtodor.gov.ua

Подозреваемый в совершении коррупционных действий Славомир Новак довольно известен в Польше. Свою политическую карьеру начал еще в 90-х, будучи студентом, и со временем сумел стать успешным политиком и государственным деятелем. Большая часть карьеры была связана с партией "Гражданская платформа", пребывающей ныне в оппозиции. Новак четырежды избирался в польский парламент. В 2007-2009 годах был государственным секретарем и главой политического кабинета премьер-министра Дональда Туска. Затем перешел на работу в офис президента Бронислава Коморовского, став госсекретарем по связям с правительством и парламентом.

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В 2011 году, когда Польша совместно с Украиной активно готовились принять чемпионат Европы по футболу, был переброшен на крайне важное инфраструктурное направление – в министерство транспорта, строительства и морской экономики. Именно Новак отвечал в Польше за подготовку транспортной инфраструктуры к приему Евро-2012 и за реализацию крупных автодорожных проектов, финансируемых в том числе европейскими фондами.

Впрочем, работа на этой должности стала пиком карьеры Новака. В 2013 году разразился ряд скандалов. В ноябре 2013-го окружная прокуратура Варшавы подала в Генпрокуратуру Польши ходатайство о лишении Новака иммунитета. Правоохранители намеревались выдвинуть министру обвинения в подаче недостоверной декларации об имуществе (министр якобы "забыл" задекларировать дорогие часы). На фоне скандала Новак подал в отставку, Дональд Туск, бывший тогда премьер-министром, принял ее.

На следующий год в Польше разразился громкий "кассетный" скандал: еженедельник "Wprost" опубликовал незаконную прослушку высших должностных лиц Польши. Среди фигурантов прослушки был и Славомир Новак. Впоследствии организаторы прослушки были привлечены к уголовной ответственности. В польских СМИ фигурировали версии об их связи с российскими спецслужбами. Эти скандалы поставили крест на политической карьере Новака в Польше (он даже на определенный период был отстранен руководством "Гражданской платформы" от партийной деятельности). Хотя криминальных последствий экс-министр избежал, производства в отношении Новака были прекращены в 2015-м.

А уже осенью 2016-го по приглашению тогдашнего министра транспорта и инфраструктуры Владимира Омеляна Новак возглавил "Укравтодор". В бытность руководителем, по сути, всего украинского автодорожного хозяйства, были начаты "большие" ремонты дорог. Практикой стали нормы, которые казались гражданам Украины "по-европейски правильными". Впрочем, они такими и были. Например, подряды на ремонт дорог заключались лишь с компаниями, которые давали многолетние гарантии на качество. Некачественно отремонтированные дороги подрядчики переделывали за свой счет (и прецеденты были). При Новаке была разработана комплексная программа развития дорог и Программа безопасности на дорогах. Все – по европейским стандартам.

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Славомир Новак во время одной из рабочих поездок в должности руководителя "Укравтодора". Фото: ukravtodor.gov.ua

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Тем не менее, как сообщили украинские правоохранители на брифинге в понедельник, первые эпизоды противоправной деятельности и.о. руководителя "Укравтодора" в Украине датируются уже декабрем 2016 года.

"В октябре 2016 года он был назначен. А уже в декабре 2016 года произошли первые разговоры, зафиксированные следствием, которые инкриминируются как предложение или вымогательство средств. И события эти продолжались фактически до осени 2019 года", – отметил Максим Грищук.

"Нет пророка в своем отечестве". В чужом тоже

Следственные действия еще ведутся, вину подозреваемых (или же ее отсутствие) определит суд. Тем не менее украинские наблюдатели уже сейчас говорят о возможных последствиях нынешних событий. Так, к примеру, все опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты отмечают, что скандал в любом случае ударит по "мифу" о безупречной честности и профессионализме иностранцев.

"История показывает, что, к сожалению, приглашение в Украину иностранцев – в госкомпании или на госдолжности – не всегда оправданно. У нас существовало представление, определенный миф, что такие люди по определению не склонны к коррупции. Оказалось, к сожалению, нет. Коррупция возможна", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Он добавил, что Украина разочаровалась в мифе об иностранцах.

"Пик этой иллюзии – "Нет пророка в своем отечестве" – был в 2014-2015 годах. Потом это прошло. Не скажу, что совсем – была вторая волна, связанная в том числе с Новаком. Но воспринимали приход иностранцев уже без ажиотажа, с некоторой сдержанностью. Оказалось, не зря. Какой-то революции эти иностранные специалисты не совершили. Но вот этот случай может еще сильнее разрушить миф, что зарубежные специалисты абсолютно не коррумпированные. Не думаю, что надо полностью отказываться от их помощи или работы в Украине, бросаться в крайности. Но надо контролировать точно так же, как и отечественных специалистов", – говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань, сам факт, что человек успешно работал в своей стране и имел успехи, не означает, что он продемонстрирует такую же эффективность в Украине.

"Тут надо смотреть не на то, иностранный это специалист или отечественный. Надо смотреть на эффективность. Мы видели примеры неэффективной работы западных специалистов. Хотя видели и примеры, когда иностранные представители работали очень хорошо и давали нам очень хорошие результаты", – говорит политолог.

"Угроза для набсоветов"

В свою очередь политолог Максим Джигун отметил в комментарии сайту "Сегодня", что нынешняя ситуация, вполне вероятно, будет использована определенными силами в Украине в своих интересах.

"Сегодня западные специалисты представлены, в том числе, в наблюдательных советах госбанков, в частности, "Привата", госкомпаний, таких как "Нафтогаз Украины". На мой взгляд, там они работают эффективно. Но, безусловно, в Украине есть определенные силы, которым не нравится этот западный надзор, которые хотели бы от него избавиться. Им не нужны независимые институции в госкомпаниях и банках. И я не исключаю, что нынешняя история будет использована такими силами, чтобы ударить по позициям зарубежных членов наблюдательных советов в разных компаниях и банках. Это, конечно, негативный момент. Потому что нельзя по одному или даже нескольким случаям делать обобщение. Есть кадровые ошибки, и их не избежать. Но в других случаях – в том же "Привате" – иностранные специалисты дают очень хороший результат", – говорит Максим Джигун.

Немного о "политической крыше"

Что же касается других возможных последствий истории в Украине, то о них политологи говорят скупо, отмечая лишь, что многое зависит от окончательных результатов расследования.

"Возможно, это дело будет каким-то образом обыгрываться новой властью. Поскольку Новак работал в Украине при предыдущей власти, будут указывать на это. Но это больше такие политтехнологические вещи", – говорит Алексей Гарань.

В свою очередь Владимир Фесенко отмечает, что вопросы о "политической крыше" экс-главы "Укравтодора" рано или поздно будут подняты – хотя бы на политическом уровне.

"Рано или поздно возникнет вопрос: была ли политическая "крыша". Мне сложно представить, что в Украине, а тем более в такой организации как "Укравтодор", обошлось без политического прикрытия. Но, с другой стороны, я могу допускать, что западному специалисту просто дали максимальную свободу действий и не вмешивались. В любом случае вопросы возникнут, хотя бы на уровне околополитических дискуссий. Прикрывал ли его кто-то в Украине или нет? Какой был интерес "политической крыши", если она была? И, думаю, НАБУ должно быть готово через какое-то время давать ответы на эти вопросы", – отмечает Владимир Фесенко.

Подробности о задержании экс-руководителя "Укравтодора" смотрите в сюжете "Сегодня":

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