Кризис трансплантации: как теперь будет "работать" пересадка органов в Украине

Согласие на донорство может взять семейный врач, а реестры будут уже в марте

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кризис трансплантации: как теперь будет "работать" пересадка органов в Украине Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ceb/6fd/5c7ceb6fd6ebd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ceb/6fd/5c7ceb6fd6ebd.jpg 2019-03-09T07:00:00+02:00 Украина Согласие на донорство может взять семейный врач, а реестры будут уже в марте

Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Новые правила

В четверг ВР отложила на год вступление в силу нового закона о трансплантологии. Его, напомним, парламент принял в прошлом мае и действовать он начал с 1 января 2019-го. По закону, в Украине должна была заработать Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), куда вносились бы данные обо всех без исключения операциях по пересадке. Заниматься этим должны были специально подготовленные люди — трансплант-координаторы. Однако вовремя запустить базу данных не удалось, как не удалось и подготовить новых специалистов.

"Вышла коллизия, по которой старая система уже не работала, а новая еще не начала действовать. С 1 января мы оказались в ситуации, когда даже операции, которые делали раньше, не могли делать законно. Хирурги и врачи оказались в полулегальном положении и могли понести уголовную ответственность", — заявил член комитета ВР по вопросам здравоохранения Сергей Березенко.

Отметим, что ежегодно около 5 тыс. украинцев нуждаются в пересадке органов.

По словам главы всеукраинской платформы донорства iDonor Ирины Заславец, из-за сложившейся ситуации за два месяца в Украине не было проведено ни одной операции по трансплантации. Чтобы исправить ситуацию, был подан новый проект, который парламент и поддержал на прошлой неделе 231 голосом. Нардепы отложили вступление в силу майского закона на 1 января 2020-го, и теперь врачи могут работать без запуска ЕГИСТ. Кроме того, согласие на посмертное донорство теперь может получить не только трансплант-координатор, но и семейный врач. Еще ВР разрешила полнородным братьям и сестрам младше 18 лет быть донорами костного мозга (эту норму также отменил майский закон). Наконец, теперь анатомическими материалами можно обмениваться с другими странами, а стволовые клетки — покупать и продавать.

Что дальше

По словам замминистра здравоохранения Романа Илыка, ЕГИСТ будет состоять из 9 реестров и работать над ними закончат уже до конца марта. Ирина Заславец добавляет, что для нормальной работы трансплантации в будущем нужно еще около 20 нормативных актов.

"Нужно, например, прописать процедуру признания смерти головного мозга, чтобы у врачей была четкая инструкция. Нужно наладить нам и трансплант-координацию, логистику и обучить врачей. Чтобы они проводили не только трансплантацию, но и работу уже после нее. Например, сейчас некоторым пациентам нужна биопсия легких. Ее могут сделать и в Украине, но врачей, которые бы ее расшифровали, нет, и приходится отправлять анализы в Германию. Последнее — нужна работа с обществом. Нужно развенчивать мифы и страхи", — говорит она.

Координаторов уже учат в Запорожье

В Минздраве также отмечают, что с их подачи Минэкономразвития уже утвердил должность "трансплант-координатор" в госклассификаторе профессий. Они будут обеспечивать связь между участниками процесса трансплантации — проверять и получать согласие на донорство, вовремя обновлять информацию в ЕГИСТе, организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов. По закону о трансплантации, у трансплант-координатора должно быть образование не ниже "магистра" в области здравоохранения, социальной работы или социальных и поведенческих наук. По словам Заславец, еще в начале февраля началась подготовка новых специалистов. Обучение проводится на базе Запорожской медицинской академии последипломного образования. В Минздраве добавляют, что курс подготовки строится на основе практики по трансплантации Евросоюза. Медики будут изучать юридические аспекты трансплантации в Украине и основные методы организации полного цикла трансплантации.

"Обучение полностью бесплатное, а почти 70% курса — практика. Следующий курс стартует уже 5 марта", — отмечают чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.