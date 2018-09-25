Кризис в Азовском море: выяснилось, почему сорвались переговоры Украины и РФ по границе

Кремль еще с начала 2000-х пошел на политическое давление, чтобы сорвать сближение Киева с НАТО

В связи с активизацией Украины по вступлению в НАТО в начале 2000-х годов Россия, используя различные технологии, организовала планомерное давление на украинское руководство для срыва евроатлантических стремлений Киева.

Об этом рассказал член Стратегической группы советников Центра "Новая Европа", министр обороны (2003-2004), секретарь СНБО (1999-2003), председатель СБУ (1991-1994), кандидат юридических наук Евгений Марчук, комментируя предысторию подписания двустороннего соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Президенты России Владимир Путин и Украины Леонид Кучма в декабре 2003 года, через два месяца после опасной Тузлинской авантюры России, подписывают Договор, в котором Азовское море и Керченский пролив признаются внутренними водами Украины и России. Этому подписанию предшествовала целая история. Характерно, что этот договор был ратифицирован украинским парламентом одновременно с Договором о российско-украинской государственной границе только в апреле 2004 года, хотя сам договор о государственной границе был подписан президентами Украины и России еще в январе 2003 года. То есть Договор о межгосударственной границе "ждал" ратификации украинским парламентом 15 месяцев. Думаю, не трудно догадаться, почему парламент так демонстративно не спешил признать внутренними водами такие чувствительные для Украины районы", – напомнил он.

Как пояснил Марчук, ведь в настоящем Договоре, как и в Договоре об Азовском море и Керченском проливе, они признаются внутренними водами двух стран.

"Но в январе 2003 года еще не было Тузлы, как главного "аргумента" России против Украины, и еще не был принят Закон об основах нацбезопасности в качестве главной страшилки Украины для России", – добавил экс-глава Минобороны.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Стоит ли разрывать договор по Азову с Россией – мысли интеллектуалов и экспертов".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявлял, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Напомним также, что в воскресенье, 23 сентября корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск и станут там основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.