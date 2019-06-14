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Кризис в Молдове: МИД предупредил украинцев

14 июня, 16:46

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Молдовы украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство

Протесты в Молдове - активисты блокируют здания госструктур. Foto: tv8.md
Протесты в Молдове - активисты блокируют здания госструктур. Foto: tv8.md.

Посольство Украины рекомендует украинцам не участвовать в массовых собраниях и демонстрациях в Молдове. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Молдове в социальной сети Facebook.

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Молдовы украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефонам экстренной помощи: +373 22592987, +373 60170896, или в Консульство Украины в Бельцах: +37368020046.


В Молдове сохраняется ситуация двоевластия. Кто является премьером: Павел Филип, который занимает должность уже 3 года, или Майя Санду, которую на днях назначило парламентское большинство? Даже официальный Киев не может разобраться.

На сайте МИД Украины премьерами Молдовы называют как проевропейскую Санду, так и демократа Филиппа.

"Мы предложили наши посреднические усилия чтобы помочь сторонам найти компромиссные решения. Чтобы все происходило мирным путем. Я прибыл в Молдову чтобы провести консультации со всеми вовлеченными в этого противостояния сторонами", – говорит Виктор Крыжановский, спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Как сообщали новости "Сегодня", в Молдове разгорелся политический кризис после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.

Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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Тег протесты, Молдова, МИД Украины

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