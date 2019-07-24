"Кроты", инициативщики и шпионы гибридной войны: как работает контрразведка в Украине

Объектами вербовочных подходов становятся секретоносители, которые иногда и сами не прочь запастись впрок важными документами, имея доступ к государственной тайне

Современная гибридная война России с Украиной сопровождается попытками спецслужб склонить наших военнослужащих к негласному сотрудничеству путем подкупа или шантажа, добывать и передавать важную информацию, представляющую повышенный интерес и способную нанести ущерб интересам Украины.

Встречаются, к сожалению, и инициативщики — те, кто по собственной воле идет на нарушение режима секретности, скрывает некоторые факты биографии, а то и явно подыгрывает противнику.

Недавно сотрудники СБУ изобличили в неблаговидных действиях подполковника Игоря Т. Он, как сообщалось, работал в Главном управлении Национальной гвардии Украины старшим офицером службы радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. Важно, что по роду деятельности у него был допуск к государственной тайне.

Поступая на службу, военно­служащий, имеющий, помимо украинского, второе гражданство, обязан об этом сообщить. Т., у которого был еще и российский паспорт, этого не сделал. Проще говоря, скрыл гражданство РФ. Три года, пока работал в НГУ, данный факт нигде не афишировал. Кроме того, как участник боевых действий в Чеченской республике, получал военную пенсию РФ. Имел выданное крымскими властями уже после аннексии полуострова водительское удостоверение.

По мнению военных юристов, в действиях Т. усматриваются признаки минимум двух статей УК Украины: 328-й, части 1 (разглашение сведений, составляющих гостайну) и 366-й, ч. 1 (служебный подлог, внесение в официальные документы заведомо неправдивых данных). Санкция по совокупности — до пяти лет лишения свободы, либо ограничение ее до трех лет с лишением права занимать определенные должности на такой же срок, либо штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов (то есть до 4250 гривен).

Более строгое наказание предусмотрено, если будет доказана вина в утечке и передаче секретной информации, следовательно, и причинении ущерба государственным интересам. На данный момент признаки госизмены и шпионажа не установлены. Меру наказания определит суд, если дело туда попадет. Пока же, на период назначенного командованием Нацгвардии служебного расследования, Т. отстранен от обязанностей и работы с секретными документами, допуск к которым имел по роду деятельности.

Эксклюзивными подробностями с "Сегодня" поделились в Главном управлении военной контрразведки Службы безопасности Украины, чьи оперативные сотрудники разрабатывали Т. и проверяли ряд версий.

Как вышли

Собственно, это дело стало логическим продолжением другого, о котором мы писали около двух лет назад. Оно также касалось представителя Национальной гвардии, проходившего в оперативных материалах под псевдонимом "Невский".

Военная контрразведка, напомним, установила, что это... женщина, служившая в Главке НГУ. Антонина Р. была завербована российскими спецслужбами во время отпуска у родственников в Москве. И по их заданию собирала секретную информацию о личном составе, вооружении, технике для последующей передачи с помощью шифровальной аппаратуры в РФ. После того как были добыты неопровержимые доказательства ее вины, Р. дала признательные показания и пошла на добровольное сотрудничество со следствием. С учетом смягчающих обстоятельств, приговор был вынесен ниже низшего предела — четыре года лишения свободы. Половину назначенного срока женщина уже отбыла.

"Подполковник Т. (полную его фамилию в интересах следствия мы не называем) тесно соприкасался с "Невским" по службе в Нацгвардии — они работали в одном кабинете, и нельзя было исключить версию о том, что действовали сообща, — рассказывает майор ВКР В. — Задействовали полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий — средства наружного наблюдения, подслушивающие устройства, другое оборудование. Выяснили, что Т., как и имевшая доступ к гостайне Антонина, нарушал режим секретности, собирал и хранил на личных флеш-носителях важную служебную информацию, к которой имел прямое отношение по работе".

В начале 2017 года Т. обратился с просьбой к командованию НГУ направить его в зону проведения Антитеррористической операции. Рапорт удовлетворили, и офицер был временно откомандирован в штаб АТО в Часовом Яру, где находился более двух месяцев.

"Он был направленцем, то есть куратором задействованных там подразделений Нацгвардии, — продолжает наш собеседник. — В сферу его обязанностей входили координация работы блокпостов по секторам, взаимодействие с другими воинскими формированиями. Естественно, он был в курсе дислокации личного состава, замены, перемещений, техники, вооружений, обеспечения, прочих важных сведений. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что часть этой важной информации Т. записывает на личные флеш-носители, не имея права использовать их вне службы. Начали отрабатывать версии — не агент ли, завербованный иностранной спецслужбой и работающий на нее, не торгует ли, пользуясь служебным положением, секретами...".

После ряда негласных проверок данных о том, что действует внедренный в военное формирование "крот", или шпион, получено не было. Оснований вменить подполковнику статьи о шпионаже, госизмене не нашли — фактов передачи, продажи сведений, составляющих гостайну, не зафиксировали.

Но нарушения режима секретности установили. Скопированную и сохраненную на флешках информацию он выносил из штаба, держал по месту жительства, носил с собой, что категорически запрещается соответствующими приказами и ведомственными инструкциями. Проверив рабочий компьютер и изъяв носители информации как вещдоки противоправной деятельности, выявили признаки заведомо неправдивых сведений, внесенных в официальные документы, а также разглашения данных, составляющих гостайну.

Главк ВКР направил командованию Нацгвардии представление о проведении по данному факту служебного расследования и наказании виновных. Судя по всему, кроме Т., к дисциплинарной ответственности будут привлечены и допустившие при его приеме на службу халатность кадровики.

Российский паспорт. Выдан 8 апреля 2014 года

Объяснение по сути

Вот как отвечал Т. на поставленные ему вопросы:

— Почему скрыли факт двойного гражданства?

— Забыл указать при поступлении на службу. И потом — это не преступление (согласно законодательству Украины, наличие второго паспорта не разрешается, но и не преследуется. — Авт.).

— Вы проходили службу в Вооруженных силах России?

— Да, проходил. И принимал участие в Чеченской войне (получив в это время российское гражданство. — Авт.).

— Для чего записывали на носители содержащую гостайну информацию?

— На всякий случай. Мало ли когда она могла пригодиться. Но ущерба это не причинило.

— Вы отдавали отчет, что скопированные и хранившиеся данные, электронные карты, сводки, прочие секретные материалы, попав к противнику, могли повлечь серьезные последствия?

— Отдавал. Но не попали же...

Разоблачение Т. породило немало противоречивых комментариев в соцсетях. Один из них — не поторопилась ли СБУ с выводами, и за офицером следовало понаблюдать еще? Возможно, он не так уж безобиден, как хочет казаться, и на самом деле был, как Антонина, "кротом"?

В спецслужбе считают, что все было сделано правильно:

"Обвинительный приговор не самоцель. Мы не стремимся кого-то любой ценой выявить, поймать и непременно отправить за решетку, — говорит майор В. — Если в процессе оперативных мероприятий установлено, что человек не совершил серьезного преступления, не был завербован, не передавал важные сведения в рамках негласного сотрудничества — достаточно своевременно принятых к нему профилактических мер воздействия. В данном случае речь идет о так называемом инициативщике — должностном лице, по собственному усмотрению собиравшем определенные сведения. По нашей версии, занимался он этим не в интересах другого государства или иностранной спецслужбы, а для подстраховки живущей в Крыму семьи — на случай, к примеру, шантажа со стороны ФСБ. К жене в 2016 году уже приходили люди в штатском — выяснять, где находится и чем в Нацгвардии Украины занимается муж...".

Семья у нашего фигуранта в Крыму действительно есть. Правда, с супругой он давно в разводе. Могла ли ФСБ ее шантажировать? В принципе, да. Т., предполагают военные контр­разведчики, приготовил для защиты некий страховочный вариант — слив информации. Но не реализовал его. Либо не успел. Как бы ни было, те, кто контролировал события со стороны СБУ, приняли решение нейтрализовать секретоносителя, дабы не допустить утечки, если бы расклад изменился.

И еще один паспорт РФ. Выдан 22 января 2015-го

Зигзаги биографии

Т. — уроженец Полтавской области. Там же окончил школу. До призыва работал в совхозе. Армейскую службу проходил в Киеве водителем. В 1989-м поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты. Служил, как уже говорилось, в рядах Вооруженных сил РФ — командиром взвода радиационной и химической разведки. Год спустя неожиданно уволился и сменил амплуа — стал оперуполномоченным Шевченковского рай­управления милиции столицы. Проработав два года, перевелся в Нацгвардию, а затем во Внутренние войска МВД Украины, откуда ушел в 2004 году. Уволившись в запас, устроился участковым инспектором в Полтавской области. Через 10 лет, уже после аннексии Крыма, поехал туда, получил документы РФ, право на военную пенсию, встал на воинский учет, оформил водительское удостоверение. А еще через два года, в 2016-м, так же неожиданно оказался в Главке Нацгвардии Украины. При этом не отказавшись от российского гражданства, что должен был сделать по закону.

Сослуживцы рассказывают, что этому поспособствовало бывшее командование НГУ, с которым наш инициативщик когда-то проходил службу в Крыму (кое-кто из генералов сейчас дает показания по уголовным делам). Якобы в центральный аппарат Нацгвардии его по указанию сверху приняли спешно, не вникая в детали, без соблюдения необходимых формальностей, по упрощенной процедуре.

"Поступила срочная команда — немедленно зачислить, и его взяли, а когда спустя какое-то время пришло личное дело, где была и собственноручно написанная автобиография с упоминанием российского гражданства, обратный ход решили не давать, — рассказывают в НГУ. — Сочли, что хватит справки о несудимости. Не привлекался — и хорошо. Не среагировали и на участие в Чеченской войне на стороне россиян. По словам Игоря, находился он там всего месяц...".

Мнения сослуживцев о Т. неоднозначны. Одни отмечают его профессиональную подготовку в своей области. Другие — хорошую физическую форму, отсутствие вредных привычек. Третьи отзываются как о "специалисте по деликатным, чаще шкурным вопросам".

Один из блок-постов. Объект повышенного внимания

Что дальше?

Это определит следствие. Может ли Т. убежать? Теоретически такое не исключено, говорят в СБУ и задают встречный вопрос: а смысл? В Россию точно не уедет — сразу привлекут и осудят за... наемничество. Официально являясь гражданином РФ, участником боевых действий, военным пенсионером, служил в военном ведомстве другого государства — чистый криминал! В оккупированный Крым тоже опасно — под удар подставит еще и бывшую жену с двумя детьми. И в дальнее зарубежье — стремно. Менять внешность, обзаводиться документами на другую фамилию — значит, подтвердить свою вину. Загнал себя в угол...

"Как сложится дальше, предугадать трудно, — говорит руководитель подразделения ВКР СБУ. — Этот пример лишний раз показывает, сколь тонка грань, отделяющая должностное лицо от нарушения закона, особенно в период так называемой гибридной войны с Россией. Наша миссия состояла в том, чтобы не допустить утечки секретной информации, предотвратить тяжкие последствия в виде ущерба интересам государства. Свою задачу мы выполнили. Будут ли доказаны другие прегрешения Т., выяснится в результате служебного расследования, к которому привлечен и наш представитель. Но поучительной история, уверен, станет для многих".

Подполковник, кстати, добровольно согласился пройти полиграф. Наши собеседники говорят, что версию о сотрудничестве с чужими спецслужбами детектор лжи не подтвердил.

В Нацгвардии нам вчера сообщили, что служебное расследование еще не закончено. Новый командующий Николай Балан на прошлой неделе заслушивал его ход. Принципиальная позиция генерала не изменилась — если виноват, надо отвечать по закону. Включая и тех, кто проявил халатность при приеме Т. на службу.

Ликбез: агент под подозрением

Инициативщик — обладатель ценной, как правило, секретной, совершенно секретной и особой важности информации, имеющий доступ к государственной тайне, который не был завербован или склонен к сотрудничеству спецслужбой другого государства, но собирал и хранил эти сведения по собственной инициативе. Таких агентов обычно не жалуют, многократно проверяют на лояльность и достоверность информации, считая подставными утками, провокаторами либо корыстными людьми, которым следует не доверять, а обходить десятой дорогой.

Кстати, от уголовного преследования освобождается лицо, добровольно сознавшееся в вербовке спецслужбами другого государства для передачи представляющих гостайну сведений, если интересам Украины не был нанесен ущерб.

Уроки профи: действуя по правилам конспирации

Формы и методы своей работы спецслужба не раскрывает, и понятно почему. Часто это своего рода серьезная, многоходовая оперативная игра с серьезным противником и теми, кто был им завербован и выполнял разного рода задачи.

Антонина Р., например, была очень подготовленной агентессой, щепетильной в плане конспирации. Она постоянно проверялась, не ведется ли за ней наружное наблюдение, контролировала себя и на службе, и вне ее. Следила, как выглядит рабочий стол, все ли предметы утром находятся на своих местах так, как оставляла их накануне.

— Была у "Невского" своя фишка, которая, невзирая на все ухищрения, не прошла мимо нашего внимания — между проводами от компьютера она клала на столе обычную сантиметровую линейку, но всегда следила, чтобы эти провода были между 19-м и 20-м делением, — рассказывает один из военных контрразведчиков, разрабатывавших агентессу. — Еще на ее рабочем месте был декоративный цветок с бусинками. Уходя, оставляла их в одном и том же положении. На такие, казалось бы, мелочи в повседневной жизни никто не смотрит. Но в нашем деле мелочей не бывает. Если бы в ходе негласных проверок линейка оказалась чуть сдвинутой, провода, бусинки лежали не так, как обычно, Антонина бы насторожилась, что-то почувствовав, изменила тактику и тем самым разрушила нашу оперативную комбинацию. А так удалось ее обыграть...

Штрих: один из главных участников операции приказом главы СБУ был награжден именным оружием — пистолетом Глок-19.

Вопросы "Сегодня", ожидать ли в обозримом будущем новых разоблачений и есть ли фигуранты самых громких шпионских скандалов в списках на обмен заключенными, спецслужба оставила без ответа.

Противоборство: война компроматов

Объективно говоря, "кротов", инициативщиков, шпионов выявляли и в других силовых и правоохранительных структурах Украины. Так, весной этого года в Москве проявился старший эксперт-консультант одного из отделов АТЦ СБУ Василий Прозоров — он сам публично признался, что сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важную информацию, являясь секретоносителем. В 2015 году ездил в отпуск в Россию. Был уволен в 2018-м за служебное несоответствие и злоупотребление алкоголем.

Немало вопросов было о российском гражданстве и контактах в Крыму семьи первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Он эти факты опровергал. Но три месяца назад был освобожден.

В свою очередь, российские СМИ сообщали о задержанных в Крыму сотрудниками ФСБ гражданах Украины Анне Сухоносовой и Дмитрии Долгополове. Их подозревали в госизмене и шпионаже — якобы передавали Украине сведения, составляющие гостайну, о частях и соединениях Черноморского флота. Задержанный на полуострове Геннадий Лимешко, служивший в АТО старшим разведчиком, по версии ФСБ, подозревался в подготовке и проведении диверсий. Еще один не названный гражданин Украины якобы собирал информацию о военных и транспортных объектах на временно оккупированной территории ДНР, а также в Самарской и Ростовской областях РФ.

Гибридная война продол­жается.

Вещдоки — вещь упрямая... Фото: Оперативная съемка

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как СБУ предотвратила теракт на арсенале, который готовили спецслужбы России. Контрразведчики не допустили диверсии на складе стратегических боеприпасов.

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