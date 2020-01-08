Кровь среди обломков и слезы родственников: фото и видео авиакатастрофы в Иране

В Иране сегодня утром, 8 января, произошла трагедия – в Тегеране разбился авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" со 176 пассажирами на борту.
Самолет, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, потерпел крушение после взлета недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры погибли.
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Ранее мы писали, что разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.
"Самолет 2016 года выпуска. Получен непосредственно с завода "Боинга", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку последнюю проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", – рассказал на пресс-конференции технический директор МАУ Александр Шофиев, передает корреспондент "Сегодня".
Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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