Кровь среди обломков и слезы родственников: фото и видео авиакатастрофы в Иране

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли

/ Фото: Reuters

В Иране сегодня утром, 8 января, произошла трагедия – в Тегеране разбился авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" со 176 пассажирами на борту.

Самолет, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, потерпел крушение после взлета недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры погибли.

Видео: Reuters

Видео: Reuters

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Ранее мы писали, что разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

"Самолет 2016 года выпуска. Получен непосредственно с завода "Боинга", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку последнюю проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", – рассказал на пресс-конференции технический директор МАУ Александр Шофиев, передает корреспондент "Сегодня".

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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