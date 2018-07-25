Кровати королевского размера от "Маркет Мебели" сделают вашу жизнь лучше

Если во сне вы то и дело натыкаетесь на вторую половинку или страдаете от недостатка пространства из-за размера спального места, пересмотрите свое отношение к мебели. Главная причина недосыпания и плохого настроения – ночной дискомфорт. Чтобы начать хорошо высыпаться, присмотрите кровать на сайте marketmebeli.com/ прямо сейчас. В каталоге представлены шикарные деревянные модели, функциональные изделия с ящиками для белья, компактные одноместные варианты и, конечно же, невероятно комфортные ложе размера king-size.

Зачем покупать огромную кровать в спальню

К сожалению, не во всех современных квартирах и даже особняках хватает места на габаритную мебель. В итоге, желая сэкономить квадратные сантиметры, люди жертвуют комфортом и обставляют помещение компактными и практичными предметами. Но давайте представим, что вы решили создать новый проект спальни, в который гармонично впишется большая кровать. Какие преимущества это дает.

В стандартных двуспальных моделях на одного человека выделяется всего 70–80 см ширины. Это практически столько же места, сколько в детской кроватке. А теперь представьте свои габариты и габариты ребенка. Тесновато даже от мысли, не так ли?

Согласно исследованиям, парам необходимо личное пространство во время сна. Даже если вы привыкли засыпать в обнимку, за ночь приходится несколько раз перевернуться, принять удобное положение, что невозможно сделать в условиях тесноты.

Среднестатистический человек треть жизни проводит во сне. В переводе на годы, ситуация следующая: к 50 годам мы просыпаем 16 лет! Учитывая этот факт, напрашивается вопрос – если мы так много спим, зачем экономить на комфорте? Удивительно, что в самолете люди предпочитают лететь бизнес-классом, хотя время полета занимает всего 3–12 часов.

Основная причина отказа от большой кровати – баснословная стоимость. А как вам идеи начать охоту за акциями и скидками. Разумеется, цена не упадет в 2–3 раза, но сэкономить на покупке получится. Более того, откладывая на мебель на 10% больше установленной суммы, вы обзаведетесь в результате вожделенной кроватью.

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