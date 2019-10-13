"Кровавая десятка": названы самые опасные неуловимые украинцы

Прическа преступника рассмешила сеть / Фото: Depositphotos

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Украинская полиция назвала 10 самых опасных граждан, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений и при этом сейчас, в 2019 году, остаются на свободе, представляя опасность для окружающих. В этот перечень вошли имена подозреваемых в жестоких убийствах, изнасилованиях и масштабных мошенничествах. Замначальника Департамента угрозыска Нацполиции Евгений Давыдов в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что некоторые из разыскиваемых скрываются от правоохранителей по 5 и более лет.

Перечень разыскиваемых полиция по нашему запросу разделила на несколько категорий: подозреваемые в убийствах, изнасилованиях и мошенничествах, разыскиваемые несколько лет. Ключевое, о чем просят силовики, – срочно сообщить полиции о местонахождении нижеперечисленных граждан.

Подозреваемые в убийствах и нанесении тяжелых телесных повреждений

Самойленко Алексей Михайлович (51 год) и его родной брат Самойленко Александр Михайлович (47 лет). С 2013 г. разыскиваются ГУНП в Днепропетровской области за совершение убийства.

Обстоятельства совершения преступления: 11.01.2002 Самойленко А.М. совместно с гражданами Черным, Кушниром, Самойленко А.М., находясь в месте расположения иловых полей очистительных сооружений возле села Камянка Днепропетровского района Днепропетровской области, совершил умышленное убийство гражданина Романенко. После этого совместно с Черным, Кушниром и Самойленко, находясь на территории Новотроицкого лесхоза (Новомосковский район Днепропетровской области), совершил умышленное убийство граждан Шурова А.Г. и Шурова С.Г.

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Бургуненко Владимир Васильевич (26 лет). Разыскивается с 2013 года Мангушским отделением полиции (Донецкая область) за совершение убийства.

Обстоятельства совершения преступления: 20 июня 2013 года Бургуненко В.В., находясь возле магазина "Продукты-52" по улице Набережная,52 в селе Урзуф Донецкой области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с ранее незнакомыми ему Весельским Р.А. и Лепским Г.Г. , имея умысел на убийство двух человек, нанес несколько ножевых ранений Весельскому в грудь и живот. В результате Весельский умер. После этого Бургуненко нанес несколько ножевых ранений в спину, шею и живот гражданину Лепскому.

Масляев Александр Витальевич, (48 лет). Разыскивается с 2010 года Обуховским отделением полиции (Киевская область) за нанесение тяжких телесных повреждений.

Обстоятельства совершения преступления: 2 ноября 2008 года на территории ресторанно-гостиничного комплекса в селе Романкив Обуховского района после совместного распития спиртного между Масляевым, Заховавко и Кузьменко возникла ссора, переросшая в драку. Масляеву были нанесены телесные повреждения в виде ушиба носа и синяков. После этого Масляев направился к автомобилю, чтобы взять салфетки. Доставая их, он обнаружил там заряженный карабин "Сайга". Взяв его, Масляев начал угрожать Кузьменко и Заховавко, после чего совершил 4 выстрела в их сторону. Далее гражданин Заховавко получил ранение в живот и был госпитализирован в больницу №1 Киева.

Агаларов Расим Миргияс Оглы, (64 года). С 7 апреля 2012 года разыскивается Кицманским отделением полиции (Черновицкая область) по подозрению в убийстве.

Обстоятельства совершения преступления: подозревается в том, что вместе со своими двумя сыновьями в селе Стерелецкий Кут нанес гражданину Савке ряд телесных повреждений на почве неприязненных отношений. По данным угрозыска, Расим Агаларов нанес своей жертве удар ножом, один из его сыновей открыл по Савке прицельную стрельбу, а второй при этом избивал битой. От полученных травм Савка умер.

Максимов Валерий Сергеевич, (35 лет). Разыскивается дольше всех из перечисленных, оставаясь неуловимым более 14 лет! Разыскивается за жестокое убийство, совершенное в Винницкой области.

Обстоятельства совершения преступления: 24 декабря 2004 года Максимов, находясь в селе Медвежье Ушко, совместно с гражданами Якименко, Данильчуком и Пшонко, действуя с особой циничностью, нанесли гражданину Повху телесные повреждения, от которых последний потерял сознание. Чтобы скрыть преступление, нападавшие по предложению Максимова решили убить потерпевшего и спрятать труп. Тело жертвы они погрузили в багажник и направились к местному карьеру. Приехав туда, налетчики сбросили бессознательного Повха в пропасть глубиной 6 метров из-за чего последний скончался. Но на этом нападавшие не остановились.

"Максимов разрезал живот потерпевшему, после чего труп Повха затолкали под лед водоема", – рассказали нам в угрозыске.

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Подозреваемые в изнасилованиях

Дамаскин Геннадий Пантелеймонович, (49 лет). С 2008 года разыскивается Белозерским отделением полиции Херсонской области за совершение изнасилования.

Обстоятельства совершения преступления: 6 апреля 2008 года Дамаскин, находясь по месту своего проживания в пгт. Белозерка, с применением насилия к малолетней вступил с ней в половую связь.

Гусейнов Мусейб Искандер Оглы, (53 года). С 20 июня 2011 года разыскивается Каховским отделением полиции Херсонской области за совершение изнасилования.

Обстоятельства совершения преступления: 28 апреля 2011 года в дежурную часть Каховского РО УМВД в Херсонской области обратилась гражданка В., с сообщением о том, что 17 апреля 2011 года в селе Дудчино по улице Центральной в разваленном доме Гусейнов М. с применением силы изнасиловал ее малолетнюю дочь.

Подозреваемые в мошенничестве

Физер Владимир Иванович , (60 лет). Разыскивается с 2013 года Ужгородским районным отделением полиции (Закарпатская область) за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Обстоятельства совершения преступления: на протяжении 2009-2010 годов граждане Физер Т.В. и Физер В.И. наладили механизм сокрытия выведения валюты за пределы Украины. А именно используя международные платежные системы и оформляя документы на подставных лиц, незаконно вывели за пределы Украины более 1 млн евро.

Половецкий Вячеслав Павлович, (67 лет). С 2009 года разыскивается Винницким отделением полиции в Винницкой области за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Обстоятельства совершения преступления: 30 ноября 2007 года Половецкий, имея преступный умысел на завладение имуществом потерпевшего, ввел последнего в заблуждение и пообещал рассчитаться за дома и земельные участки. В результате был оформлен договор купли-продажи двух жилых домов и земельных участков в селе Агрономическое Винницкого района. Общая стоимость недвижимости составила 1 млн 536 тыс. 900 грн. При этом Половецкий В.П. обязался оплатить стоимость приобретенных домов и земельных участков до 15 декабря 2007 года. В указанный срок он денег так и не вернул, а передал дома в качестве залога банку для получения очередного кредита.

Напомним, одно из самых жестоких убийств произошло в конце сентября в Николаевской области. Там были расстреляны трое работников АЗС.

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