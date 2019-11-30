Кровавая ночь Майдана: дела о преступлениях "Беркута" рассмотрят по-новому

/ Фото: УНИАН

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Сегодня, 30 ноября, исполняется ровно шесть лет с тех пор, как на Майдане в Киеве бойцы "Беркута" избили студентов, которые вышли на акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

Вчера вечером, 29 ноября, вспомнить события шестилетней давности на Майдан вышли несколько активистов

Несмотря на то, что в деле много пострадавших, немало фото- и видеодоказательств, виновные в этом преступлении не наказаны. В ближайшее время так называемые "майдановские дела", находящиеся сейчас в Генпрокуратуре, будут распределены между несколькими правоохранительными органами. Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, за прокуратурой останется контролирующая функция.

"Вы должны продолжить на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, 3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной Рады будут важные изменения в законе о ГБР.

"Никто не позволит сливать дела Майдана", – сказал Зеленский.

Всего таких дел чуть более сотни. Около половины из них будет поручено расследовать Государственному бюро расследований (ГБР).

"Госбюро расследований по состоянию на пятницу не получило этих материалов", – уточнила нам спикер главы ГБР Анжелика Иванова.

При этом в структуре сообщили, что не знают, когда именно может состояться передача материалов.

Как мы выяснили, более месяца тому назад в Генеральной прокуратуре было создано новое подразделение, которое будет также расследовать дела Майдана. Возглавил этот департамент Виктор Мысяк, который ранее возглавлял в Генпрокуратуре другой департамент.

Ранее МВД и ГПУ сообщали, что в деле об избиении студентов лишь объявлены подозрения нескольким правоохранителям.В розыске числится и самый главный "беркутовец" Украины Сергей Кусюк. По данным активистов, он сбежал в Москву и руководил ОМОНом.

Активист, один из пострадавших в ночь на 30 ноября, Ярослав Радонь, как и в прошлые годы возмущенно говорит, что за все прошедшие 6 лет лично его никто из правоохранителей не вызывал ни на допросы, ни на другие следственные действия.

"В декабре 2016 года из-за этого мы 25 суток дневали и ночевали в Шевченковском суде Киева. Единственное, чего добились – уволить Дидюка (один из бывших командиров "Беркута" Андрей Дидюк – Авт.)".

По словам Ярослава, ему стало известно, что сейчас расследуется дело в отношении еще одного из командиров киевского "Беркута". К этому он добавил, что травмы, полученные в ту ночь на Майдане, дают о себе знать до сих пор.

"Меня преследуют головные боли, вынужден обращаться к врачам. С каждым годом все хуже и хуже. Кроме меня есть и немало других людей, у которых проблемы со здоровьем", – говорит активист.

При этом Радонь уточнил, что после Майдана получил от государства небольшой участок земли, льготы на коммуналку и бесплатный проезд в городском транспорте.

Напомним, ранее мы сообщали, что одного из командиров "Беркута" суд отпустил на свободу:

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