Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)

Украину всколыхнула страшная новость из Житомирской области. Там в ночь на пятницу, 22 мая, арендатор рыбного пруда Анатолий З. устроил бойню, застрелив семерых знакомых , приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Сайт "Сегодня" собрал всю известную на данный момент информации по этому делу.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, всего в компании было девять человек, включая хозяина пруда. После возлияния шестеро рыбаков отправились спать в расположенный у пруда домик, а двое продолжили выпивать с Анатолием.

Место убийства. Фото: Антон Геращенко

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Около часа ночи арендатор, являвшийся профессиональным охотником, стал расстреливать гостей из ружья. Первыми его жертвами стали два бодрствующих собутыльника, затем – остальные. Выжил только один мужчина, при звуках стрельбы сбежавший в лес. Он-то и вызвал полицию, которая задержала стрелка.

Кроме сообщения в Facebook, Геращенко также выложил фото с места преступления:

Жена 58-летнего Анатолия рассказала в комментарии сайту "Сегодня" подробности трагедии:

"Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию ", – рассказала изданию супруга задержанного Ольга.

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Однако брат подозреваемого Виктор изложил Telegram-каналу PavlovskyNEWS другую версию событий. По его словам, Анатолий жаловался на вымогательство со стороны местных копов, якобы требовавших деньги и рыбу за аренду.

По словам родственника, 21 мая ГБР задержала главу районной полиции за взятку, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе". (В то же время заметим, что на сайте ГБР информация о задержании правоохранителя отсутствует. – Ред .)

Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Он уточняет, что Анатолий получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в автомобиле арсенал – автомат, карабин, пистолет, с которым "можно идти на передок". Поэтому родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.

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Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, подозреваемый задержан, а охотничье ружье – изъято. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины – "умышленное убийство двух и более лиц". Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 30 апреля в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент. Там по улице бегала обнаженная женщина с отрезанной головой 13-летней дочери , а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

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