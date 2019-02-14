Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"

Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?

Фото: Pixabay

Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58e/17c/5c658e17c9f45.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58e/17c/5c658e17c9f45.png 2019-02-14T17:50:00+02:00 Украина Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?

Европейский и евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции нашего государства. Таким образом, путь, по которому мы идем, кажется избранным окончательно и бесповоротно. Но так ли это на самом деле?

Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у власти желание предпринимать необходимые шаги? Будет ли у общества желание меняться? Смирятся ли со стремлениями Украины наши враги и поддержат ли друзья? Как трансформируется в будущем сам Североатлантический блок и Евросоюз?

На эти и другие вопросы сайт "Сегодня" в пятницу, 15 февраля, попытается получить ответы наших экспертов в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины".

К участию в дискуссии приглашены:

- Петр Бурковский, глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований;

- Александр Мусиенко, политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Начало прямой трансляции в 15.00

Следите за прямой трансляцией круглого стола на сайте "Сегодня", а также на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/segodnyaonline/).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.