Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"

Сегодня, 17:50

Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?

Фото: Pixabay
Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58e/17c/5c658e17c9f45.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58e/17c/5c658e17c9f45.png Украина Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?

Европейский и евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции нашего государства. Таким образом, путь, по которому мы идем, кажется избранным окончательно и бесповоротно. Но так ли это на самом деле?

Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у власти желание предпринимать необходимые шаги? Будет ли у общества желание меняться? Смирятся ли со стремлениями Украины наши враги и поддержат ли друзья? Как трансформируется в будущем сам Североатлантический блок и Евросоюз?

На эти и другие вопросы сайт "Сегодня" в пятницу, 15 февраля, попытается получить ответы наших экспертов в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины".

К участию в дискуссии приглашены:

- Петр Бурковский, глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований;

- Александр Мусиенко, политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований.

 Начало прямой трансляции в 15.00

Следите за прямой трансляцией круглого стола на сайте "Сегодня", а также на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/segodnyaonline/).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, НАТО, Европа, Евросоюз

Вы сейчас просматриваете новость " Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

На лице Зеленского заметили странные изменения

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

В России проговорились о планах на Зеленского
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа