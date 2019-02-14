Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"
Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?
Европейский и евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции нашего государства. Таким образом, путь, по которому мы идем, кажется избранным окончательно и бесповоротно. Но так ли это на самом деле?
Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у власти желание предпринимать необходимые шаги? Будет ли у общества желание меняться? Смирятся ли со стремлениями Украины наши враги и поддержат ли друзья? Как трансформируется в будущем сам Североатлантический блок и Евросоюз?
На эти и другие вопросы сайт "Сегодня" в пятницу, 15 февраля, попытается получить ответы наших экспертов в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины".
К участию в дискуссии приглашены:
- Петр Бурковский, глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований;
- Александр Мусиенко, политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Начало прямой трансляции в 15.00
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