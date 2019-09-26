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Крупнейшие финансовые компании Украины создали онлайн-петицию против закона об РРО

26 сентября, 13:22

PR

Лидеры транзакционного бизнеса считают, что новый закон абсолютно нелоялен и угрожает целой отрасли украинской экономики

На сайте онлайн-обращений к президенту Украины появилась петиция с просьбой ветировать Закон №1053-1, касающийся внедрения РРО (регистраторов расчетных операций) и № 1073 – введение "кэшбека". Обращение опубликовано от имени Украинской Ассоциации платежных систем — профильного объединения крупнейших финансовых компаний Украины. Петиция доступна по этой ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/74632

В чем суть петиции?

В просьбе – ветировать два принятых закона:

  • Закон №1053-1 о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".
  • Закон № 1073 от 29.08.2019 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Данные Законы составлены без надлежащей экспертизы, в них не учитываются особенности украинского рынка. Также они открывают возможность дополнительного давления и рейдерства, жертвой которого станет отечественный транзакционный бизнес.

Главные проблемы закона об РРО

Свой развернутый комментарий изданию по этому поводу давала глава ТОВ "ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова. Публикуем главное из него.

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1. В действующем законодательстве отсутствуют нормы использования регистраторов расчетных операций в банках.

При этом как банки, так и небанковские финансовые учреждения (НФУ), осуществляющие деятельность по приему наличных для последующего их перевода, подотчетны и подконтрольны единому регулятору — Национальному банку Украины. Финкомпании, как и банки, подают регулятору соответствующую статистическую отчетность, содержащую перечень всех операций по переводу средств, в том числе инициированных с помощью ПТКС.

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2. Ни один программный РРО не внедрен в промышленную эксплуатацию и не внесен в реестр разрешенных к использованию.

Государственная налоговая служба еще не определила техтребования к форматам данных, в которых такой программный РРО должен передавать информацию на сервер контролирующего органа.

3. Неадекватные сроки внедрения

Сроки этого закона оставляют для бизнеса дедлайн в 3 месяца на разработку и внедрение программного РРО. Если даже сейчас бизнес сгруппируется и разработает какие-то аналоги, отсутствуют гарантии того, что такие решения будут внесены в реестр РРО в сжатые сроки и их можно будет использовать.

Что дальше?

Со всей очевидностью, новый закон абсолютно нелоялен и угрожает целой отрасли украинской экономики. Именно поэтому обращение подписали ведущие финансовые компании Украины и предлагают всем небезразличным гражданам поддержать петицию: https://petition.president.gov.ua/petition/74632.

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