Крупнейший украинский транспортный самолет "Мрия" отправился в первый рейс после ремонта

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который ранее совершил рекордный перелет, отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпрома.

Самолет вылетел из международного аэропорта "Киев-Антонов-2", он присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Реклама

В Укроборонпроме заявили, что во время первого рейса "Мрия" доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

Отметим, что аэропорт Варшавы сообщил, что "Мрия" прибудет именно в столицу Польши. Администрация аэропорта призвала всех желающих посмотреть на самый большой транспортный самолет мира оставаться дома, потому что аэропорт будет транслировать его прибытие.

В тренде В Киев из ОАЭ вернулись более ста украинцев, доставлена гуманитарная помощь

Напомним, что самолет способен перевозить грузы весом до 250 т. Взлетный вес "Мрии" достигает фантастической величины – 640 т. Среди рекордов "Мрии" – перевозки тяжелого груза массой 253,8 т, тяжелого моногруза – 187,6 т, а также груза длиной 42,1 м.

Также ранее мы публиковали видео из кабины пилотов "Мрии". Украинский самолет покидал аэропорт Чиморе, что в Боливии (Южная Америка) и можно увидеть в деле летчиков, как они управляют гигантом.

Тем временем, в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:





Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама