Крупнейший украинский транспортный самолет "Мрия" отправился в первый рейс после ремонта

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который ранее совершил рекордный перелет, отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпрома.
Самолет вылетел из международного аэропорта "Киев-Антонов-2", он присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.
Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.
В Укроборонпроме заявили, что во время первого рейса "Мрия" доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.
Отметим, что аэропорт Варшавы сообщил, что "Мрия" прибудет именно в столицу Польши. Администрация аэропорта призвала всех желающих посмотреть на самый большой транспортный самолет мира оставаться дома, потому что аэропорт будет транслировать его прибытие.
Напомним, что самолет способен перевозить грузы весом до 250 т. Взлетный вес "Мрии" достигает фантастической величины – 640 т. Среди рекордов "Мрии" – перевозки тяжелого груза массой 253,8 т, тяжелого моногруза – 187,6 т, а также груза длиной 42,1 м.
Также ранее мы публиковали видео из кабины пилотов "Мрии". Украинский самолет покидал аэропорт Чиморе, что в Боливии (Южная Америка) и можно увидеть в деле летчиков, как они управляют гигантом.
Тем временем, в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:
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