Крупное ДТП с украинцами в России: 14 пострадавших

Водитель автобуса не справился с управлением во время снегопада

Фото: twitter.com

Спустя пару дней после смертельной аварии с автобусом в российском Забайкалье, в РФ произошло новое ДТП, в результате которого пострадали 14 украинских граждан.

Как сообщили в МВД Воронежской области РФ, около полудня 3 декабря в Богучарском районе опрокинулся автобус, в котором ехали украинцы. Во время случившегося шел снегопад.

Инцидент произошел на 763-м км автодороги М-4 "Дон". Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

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"59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", – сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов – после ДТП на дороге частично ограничили движение.

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По данным российских экстренных служб трое потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в марте на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

А в апреле на трассе М-2 в Орловской области грузовик "КамАЗ" врезался в автобус, который перевозил граждан Украины, 15 из которых в результате случившегося пострадали.

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