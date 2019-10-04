Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео

Жертвами крушения стали пятеро человек из восьми, находившихся на борту

Место крушения Ан-12 охраняют кордоны Нацгвардии / Фото: Сегодня

Под Львовом произошло крушение грузового самолета Ан-12, выполнявшего рейс из испанского Виго в турецкий Стамбул. В пятницу, 4 октября, ранним утром воздушное судно пропало с радаров, когда находилось в 14 километрах Международного аэропорта им. Князя Данила. Как оказалось, оно не дотянуло полтора километра до посадочной полосы, поэтому в условиях плотного тумана и пустых баков экипаж вынужден был садиться на заросли деревьев и кустарника в районе села Сокильники.

На борту Ан-12 находились семь членов экипажа и один пассажир. Из восьми человек выжили только трое, в крайне тяжелом состоянии они были доставлены в 8-ю клиническую больницу скорой помощи областного центра.

Новости "Сегодня" следят за состоянием выживших, за развитием событий вокруг крушение самолета, публикуют рассказы очевидцев, фото и видео:

12:03 Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев , чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

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10:56 Причиной крушения грузового самолета Ан-12 стала нехватка топлива , сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

А как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, самолет Ан-12 с бортовым номером UR-CAH принадлежал авиакомпании "Украина Аэроальянс" и выполнял чартерный грузовой рейс – перевозил металлические и деревянные конструкции.

10:18 В результате крушения погибли пятеро человек – оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – чартер упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

09:51 Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы .

09:43 Как сообщили на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook, пока ведутся поисковые работы, связанные Ан-12, полоса закрыта на взлет и посадку .

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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