Крушение Boeing в Иране: в СНБО уточнили количество жертв

По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"На сегодняшний день подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Києв.
Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.
Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк