Крушение Boeing в Иране: в СНБО уточнили количество жертв

Подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"На сегодняшний день подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Києв.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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