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Крушение Ил-76 в Луганске: экс-главаря "ЛНР" вызвали на суд в Украине

25 августа, 17:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Суд Днепра хочет заслушать Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева

Украинский суд вызвал на заседание троих боевиков, которых подозревают в причастности к крушению Ил-76 Вооруженных сил Украины на Донбассе в 2014 году.

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Ссылаясь на правительственную газету "Урядовый курьер", "Интерфакс" сообщает, что речь идет о бывшем главаре так называемой "ЛНР" Игоре Плотницком, а также двух командирах боевиков Александре Гурееве и Андрее Патрушеве.

Их вызвали в Красногвардейский суд Днепра, который рассматривает данное дело с февраля 2018 года. Заседание состоится 3 сентября. Несмотря на то, что все трое находятся на неподконтрольной Украине территории, после публикации объявления о вызове в прессе, они считаются проинформированными об этом.

Напомним, что крушение военно-транспортного самолета Воздушных сил ВСУ Ил-76 произошло во время передислокации украинских военных в Луганск в ночь на 14 июня 2014 года.

Он был сбит из зенитного ракетного комплекса при заходе на посадку на аэродром в Луганске. Все находившиеся на борту – 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа – погибли.

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Но в феврале 2017 года украинские спецслужбы провели в Луганске операции, уничтожив полковника террористических НЗФ Олега Анащенко, который командовал всей ПВО луганских террористов и был непосредственным организатором атаки.

Напомним, что в этом году президент Владимир Зеленский почтил память погибших бойцов.

Как печальная годовщина проходила в прошлом году, смотрите в видеосюжете:

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крушение авиакатастрофа ИЛ-76 плотницкий
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