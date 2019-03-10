Крушение лайнера в Эфиопии: в МИД Украины отреагировали
По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета
На борту потерпевшего крушение в Эфиопии пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines не было граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МИД Украины.
"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД сообщили, что Консул Украины в Эфиопии в контакте с авиаперевозчиком проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу.
Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.
"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", – приводит Reuters слова неназванного источника.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.
Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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