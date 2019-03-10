Крушение лайнера в Эфиопии: в МИД Украины отреагировали

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета

Фото: AFP

Крушение лайнера в Эфиопии: в МИД Украины отреагировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg 2019-03-10T14:48:00+02:00 Украина По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета

На борту потерпевшего крушение в Эфиопии пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines не было граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МИД Украины.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД сообщили, что Консул Украины в Эфиопии в контакте с авиаперевозчиком проверяет информацию, могли ли быть граждане Украины среди пассажиров рейса, потерпевшего катастрофу.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", – приводит Reuters слова неназванного источника.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Подтверждено, что это случилось в 08:44", – приводит агентство его слова.

Офис премьер-министра Эфиопии уже высказал соболезнования в связи со случившейся трагедией.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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