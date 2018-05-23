Крушение MH17: когда в Гааге представят новые результаты расследования

Международная следственная группа на прессконференции огласит промежуточные результаты своей работы по делу о катастрофе малайзийского "Боинга"

Представители международной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу пассажирского "Боинга" рейса MH17, представят 24 мая в Гааге промежуточные результаты работы, передает "Укринформ".

Как сообщается, в совместной пресс-конференции примет участие и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Во время мероприятия JIT представит некоторые промежуточные результаты расследования, и это потребует публичности", – заявили в Международной следственной группе.

В то же время, как предупредили организаторы, никаких сведений о подозреваемых в причастности к сбитию малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом обнародовано не будет.

Отметим, что в конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Кроме того, экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила отчет уголовного расследования причин катастрофы.

Ранее Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.