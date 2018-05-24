Крушение MH17: что показали в Гааге и как на это реагировали в России

Международная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу пассажирского "Боинга" рейса MH17, 24 мая в Гааге огласила промежуточные результаты своей работы. Совместная следственная группа, в состав которой вошли представители из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявила, что она представит обновленную информацию о своей работе, но не будет идентифицировать подозреваемых.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Результаты расследования крушения MH17

Глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен на пресс-конференции в Гааге заявил, что у JIT появились новые улики. По его словам, у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете комплекса "Бук", которая сбила малайзийский Boeing 777.

"Над расследованием работает, по крайней мере, несколько сотен человек. Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем это было раньше", – рассказал Паульсен.

Ракета, сбившая MH17 – на ней нашли отпечатки пальцев российских военных. Фото: AFP

Он добавил, что следователи JIT подтвердили многие данные группы Bellingcat, которая также параллельно ведет расследование.

Напомним, экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что самолет, выполнявший рейс MH17, сбил российский "Бук". Группа расследователей заявила, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группе, совпадают с теми, которые видны на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России за четыре недели до трагедии с самолетом.

Таким образом, следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". JIT установила, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел по самолету, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

"53-я бригада входит в состав российских вооруженных сил", – подчеркнул Паульсен.

Он также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России – возможно, речь идет о снимках, предоставленных следствию группой Bellingcat.

"Главный национальный прокурор Нидерландов четко заявил, что из российского оружия, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малазийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд", – подчеркнул заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, присутствовавший на пресс-конференции.

В свою очередь, после пресс-конференции по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал россиян предоставить Международной следственной группе информацию о том, как был сбит самолет рейса MH17.

"Нам нужно пройти этот путь почти до конца. Поскольку российские власти не дают ответ следственной группе на эти вопросы, мы надеемся на то, что в России найдутся сознательные граждане или действующие, или военные в прошлом, в том числе из 53-й бригады, которые предоставят информацию следственной группе", – заявил Грицак.

Первые реакции на результаты расследования по MH17

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против всех причастных к катастрофе малайзийского "Боинга".

"Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела", – отметил президент.

"Зло будет наказано, а справедливость – восстановлена!", – добавил Порошенко.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США по по делам Украины Курт Волкер, комментируя результаты расследования JIT, отметил, что считает убедительными доказательства прямой ответственности России за крушение MH17, представленные в Гааге.

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", – заявил Волкер.

Место падения малайзийского "Боинга" MH17. Фото: Bulent kilic

При этом в Минобороны России заявили о том, что голландское следствие якобы делает выводы, основанные только на использовании изображений из социальных сетей. Военные РФ уверены, что снимки и видео доказательств JIT подвергались компьютерной обработке.

"Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины MH-17. Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско-украинскую границу никогда не пересекало", – заявили в Минобороны РФ.

Также в российском оборонном ведомстве посетовали на то, что следственная группа не учитывает "показания очевидцев" катастрофы, которые якобы видели ракету, запущенную с подконтрольной Украине территории Донбасса.

Отметим, что еще в 2016 году Международная следственная группа определила место, откуда был сбит самолет рейса MH17. Как выяснилось, пуск ракеты был произведен с поля под Первомайском, который в том время находился под контролем пророссийских боевиков.

Как юлила Россия в деле о сбитом MH17

В первые часы после трагедии многие российские СМИ со ссылкой на Игоря Стрелкова-Гиркина и других боевиков сообщали о якобы сбитом боевиками украинском самолете Ан-26 – позже оказалось, что ракета "Бука" сбила не украинский военный самолет, а пассажирский "Боинг-777", и эта версия была быстро "забыта" как в РФ, так и на информресурсах боевиков.

А 21 июля 2014 года Минобороны России представило "спутниковые фотографии" и схемы, которые должны были доказывать, что самолет сбила ракета, пущенная из украинского "Бука". В ответ в Bellingcat доказали, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского "Бука", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, являются подделкой.

Вскоре после катастрофы MH17 российские СМИ обнародовали довольно живучий фейк о некотором "испанском диспетчере", по словам которого за несколько минут до катастрофы рядом с пассажирским самолетом были замечены украинские военные самолеты. Позже журналисты нашли этого мужчину, и он признался, что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов за свои твиты. По его словам, в Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии его несколько раз судили за мошенничество.

В июне 2015 года в Следственном комитете РФ озвучили новую версию о том, кто сбил пассажирский самолет над Донбассом. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" – "техника боеприпасов", который утверждал, что самолет рейса MH17 был сбит украинским истребителем Су-25. При этом российский "Первый канал" показал в эфире "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель ведет огонь по "Боингу". В свою очередь, в Bellingcat установили, что предоставленные "фотографии" – это коллаж Google- и Яндекс-карт, а также наложенные на них отредактированные изображения самолетов.

Скриншот эфира "Первого канала"

В июне 2015 года версию об украинском "Буке" "оживил" российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование. На предприятии признали, что MH17 был действительно сбит ракетой для ЗРК "Бук" – но такой ракеты якобы уже нет на вооружении армии РФ. На предприятии также вновь заявили, что пуск ракеты был произведен с территории, которую контролирует Украина. При этом следователи из Нидерландов в своих выводах оперируют фотографиями, которые публиковал в соцсетях российский солдат Дмитрий Зубов – он как раз и занимался перевозкой военной техники из России в Украину.

Тот же "Алмаз-Антей" в октябре 2015 года раскритиковал выводы JIT, заявив, что эксперты из Нидерландов якобы не имеют технического обоснования своих доводов. Тогда Россия передала следователям свои данные радиолокационного контроля, однако эти данные не соответствовали международному стандарту и использовать их оказалось невозможно.

Ввиду такого разнообразия версий, основанных на сфабрикованном материале, прокуратура Нидерландов, которая задействована в расследовании катастрофы MH17, отметила, что склонна рассматривать всю информацию по данному делу от российской стороны, как сомнительную.

"Сомнительно, может ли совместная следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу", – процитировал Сторожук главу Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерика Вестербеке.

Отметим, что в конце декабря 2017 года британская разведка прямо заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

"Гаага все ближе": реакция соцсетей на новые улики

Обнародованные в Гааге доказательства стали одной центральных тем дня и активно обсуждались в соцсетях. При этом многие пользователи отмечали символизм того, что пресс-конференция состоялась в городе, где расположен Международный уголовный суд (МУС). Отметим, МУС рассматривает дела о геноциде, военных преступлениях и преступления против человечества.

Так, известный волонтер и ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай выразил уверенность в том, что теперь для России уголовный суд в Гааге стал еще ближе.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины сообщила, что идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.