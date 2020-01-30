Крушение самолета МАУ: Рябошапка недоволен сотрудничеством Ирана

/ Фото: president.gov.ua

Расследование крушения украинского самолета МАУ в Иране тормозиться иранской стороной, поскольку Тегеран не демонстрирует достаточного уровня сотрудничества с Киевом. Украина также рассчитывает на создание международной следственной группы, в противном случае будет тяжело поставить точку в этом деле. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, он неоднократно обращался к своему иранскому коллеге, но должной реакции не дождался.

"Мы изначально работаем с нашими международными партнерами. Несколько раз обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", – рассказал Рябошапка.

Реклама

Читайте также: Трагедия с самолетом МАУ в Иране: СМИ узнали, почему Тегеран не отменил полеты 8 января

Генпрокурор отметил, что Киев ожидает создания международной следственной группы при участии стран, граждане которых погибли в катастрофе.

В тренде В Украине бушует непогода: без света остались сотни населенных пунктов

"Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы. Думаю, в ближайшее время, в течение недели-двух будем иметь результат (по созданию следственной группы). Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации", – подчеркнул он.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама