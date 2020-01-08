В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Погибли 176 человек. Рассматривают несколько версий случившегося - от неисправности до ракеты

Фото: Mash

Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Пока официальной информации очень мало, но есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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Сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию и собирает все, что известно о крушении.

08:45 – Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

В тренде Мороз в Карпатах и гололедица: какая погода ждет украинцев 8 января

08:00 – Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину, сообщил Офис президента.

07:45 – Иранские спасатели обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737 ("Боинг-737"): черный ящик бал найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам Ирана.

07:30 – В авиакомпании Boeing заявили, что изучают информацию о крушении украинского самолета их производства.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", – заявили в компании.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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