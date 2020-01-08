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Крушение самолета под Тегераном: в Иране заявили, что опознать жертв невозможно

8 января, 11:54

Лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

Организация "Красный полумесяц" заявляет, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на иранские СМИ.

Также сообщается, что расследование будет вести Иран, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Однако на сегодня лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия. В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции и расследовании причин катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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А президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно крушения самолета в Иране.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

Flightradar Tracker/Reuters

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Києв.

Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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