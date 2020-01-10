Крушение самолета в Иране: Канада будет сотрудничать с Украиной в расследовании аварии

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Канада готова к сотрудничеству с Украиной в расследовании катастрофы украинского авиалайнера в Иране. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Президент Зеленский заверил меня, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения полноценного расследования. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами во время этого процесса", – сказал Трюдо.

Он отметил, что провел телефонный разговор по этому поводу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Он поделился со мной своим опытом обращения с последствиями и расследованием сбивания малайзийского самолета рейса МН17", – добавил глава канадского правительства.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы. А Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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