Крушение самолета в Иране: украинка возвращалась от дочери

Одна из пассажирок возвращалась из гостей в Киев

Ольга Кобюк / Фото: Facebook

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Среди пассажиров авиалайнера Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявшего злополучный рейс PS 752 Тегеран – Киев и потерпевшего крушение в Иране, были те, кто возвращался после встречи с близкими.

Как оказалось, в Украину после встречи с дочерью возвращалась бывшая жительница Тетиевского района Киевской области Ольга Кобюк.

"Она с родителями с 1975 года проживала на территории района в селе Горошков. Жизнь, как говорится, потрепала их семью – у них были частые переезды. Ольга ходила в местную школу, затем уехала из района, но часто наведывала своих родных. Около полугода назад у нее умерла мама. Знаю, что Ольга Кобюк улетала к дочери, а на этом рейсе возвращалась домой в Украину", – рассказал сайту "Сегодня" глава Тетиевской территориальной громады Руслан Майструк.

На странице в соцсети у Ольги Кобюк указано, что она проживала в Киеве.

Напомним, в авиакатастрофе в Иране утром 8 января погибли 176 человек, включая 11 украинцев. Рассматривается несколько версий произошедшего – от неисправности лайнера до попадания в него ракеты. Также ранее стало известно, что Иран пригласил Украину совместно расследовать крушение этого самолета. Украинских специалистов просят помочь в опознании тел погибших и расследовании. В СНБО заявили, что рассматривается три версии произошедшего: поражение самолета ракетой, столкновение с беспилотником и техническая неисправность.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Новости "Сегодня" писали, что в Украине 9 января объявлен день траура по погибшим в крушении украинского Boeing 737 в Иране.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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