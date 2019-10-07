Крушение судна с украинцами в Атлантике: поиски моряков продолжаются

/ Фото: marinetraffic.com

Поиски моряков, которые находились на затонувшем в Атлантическом океане судне Bourbon Rhode, продолжаются. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

"Что касается моряков, вы знаете, что, к сожалению, удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них, и продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Франции с просьбой продолжить поиски, насколько это возможно", – заявил Пристайко.

Он отметил, что с каждым днем надежда на то, что моряков найдут, становится все меньше. В самой компании сообщили, что сейчас ведутся поиски еще семи человек.

Реклама

Ранее мы сообщали, что спасатели уже достали из воды тела четырех членов экипажа судна Bourbon Rhode. Для поисково-спасательной операции привлечены военно-морские силы и спасатели Франции. Поиски ведутся как на воде, так и с воздуха.

Напомним, что кораблекрушение Bourbon Rhode произошло 26 сентября. Экипаж судна состоял из 14 человек, 10 из которых были выходцами из Украины, в большинстве своем – из Одесской области. "Сегодня" публиковали имена украинцев на борту затонувшего судна.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама