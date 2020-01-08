Крушение украинского лайнера в Иране: Путин выразил соболезнования Зеленскому

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Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением украинского лайнера в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

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Как ранее рассказали в компании, разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

"Самолет 2016 года выпуска. Получен непосредственно с завода "Боинга", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку последнюю проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", – рассказал на пресс-конференции технический директор МАУ Александр Шофиев, передает корреспондент "Сегодня".

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Flightradar Tracker/Reuters

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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