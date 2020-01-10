Крушение украинского самолета в Иране: Ляшко сделал жесткое заявление

Виновные в смерти почти 200 человек должны быть наказаны, говорит политик

/ Фото: Сегодня

Если подтвердится информация о том, что авиалайнер Boeing 373-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран – Киев и потерпевший крушение после взлета из аэропорта, был сбит ракетой ЗРК "Тор М1", Киев должен требовать трибунала над виновниками гибели 176 человек.

Об этом бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

"Если информация о сбитии иранцами нашего самолета российской ракетой подтвердится окончательно – Украина должна немедленно инициировать международный трибунал над убийцами почти 200 человек", – заявил политик.

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Напомним, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Однако он подчеркнул, что данные указывают на то, что самолет был сбит непреднамеренно.

Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет МАУ мог быть непреднамеренно сбит ракетой, выпущенной Ираном.

Телекомпания CNN заявила, что Иран случайно сбил самолет МАУдвумя ракетами российского производства. По словам неназванного американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США считают, что в самолет ракеты попали случайно.

Однако Иран опроверг обвинения в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского Boeing 737. Представитель правительства Исламской Республики Али Рабии заявил: "Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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