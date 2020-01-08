Крушение украинского самолета в Иране: появилась реакция Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета в районе Тегерана. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.
"В своем письме президенту Зеленскому генеральный секретарь выразила соболезнования семьям жертв крушения украинского самолета и выразила солидарность с народом Украины от лица Совета Европы", – сообщил Хольтген.
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Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.
Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" с 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Києв.
Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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