Крушение украинского самолета в Иране: появились новые фото и видео

В иранском МЧС заявили, что все пассажиры самолета погибли

Начальник МЧС Ирана заявил, что вероятность остаться в живых на борту потерпевшего крушения украинского самолета равна нулю. Об этом сообщает иранская агентство ISNA.

По данным издания, тела собираются для передачи на экспертизу.

Тем временем, МАУ не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

А в ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram