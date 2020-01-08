Крушение украинского самолета в Иране: Разумков назвал задачу для Киева

Необходимо как можно быстрее установить причину падения самолета и оказать необходимую помощь семьям погибших

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Председатель Верховной Рады Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране. Об этом спикер парламента написал на своей странице в Facebook.

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней. Наша задача – как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", – написал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Более детально читайте в материале "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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