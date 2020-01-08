Крушение украинского самолета в Иране: версию теракта исключили

На борту самолета находились 177 человек

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

В посольстве Украины в Иране пока исключили теракт как причину крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины"в Тегеране.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", – сообщили в ведомстве.

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Ранее мы писали о двух версиях причин авиакрушения. Как сообщает Daily Mail, самолет горел еще в воздухе, до падения. Издание отмечает, что возможно он был случайно сбит иранской ракетой. Ведь информация о падении самолета появилась спустя несколько часов после того, как Иран выпустил 15 баллистических ракет по американским базам в Ираке.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 177 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию окрушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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