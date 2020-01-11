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Крушение украинского самолета в Иране: записи с "черного ящика" отправят во Францию

11 января, 10:36

Авиалайнер по ошибке сбили иранские военные

/ Фото: Reuters

Записи с бортового самописца Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" отправят для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", – заявил мужчина.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

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Иран Франция крушение самолет Украина черный ящик авиакрушение в Иране

Источник: ТАСС

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