"Крути колеса від цінового стресу" и экономь до четверти аптечного бюджета

Лекарства – это не хлебобулочные изделия: им необязательно быть сегодняшними, чтобы приносить пользу. Думай о будущем, приобретай аптечные товары, пока в роботизированных аптеках действует акция "Крути колеса від цінового стресу"*. Есть шанс сэкономить до 25%, купив то, что точно понадобится, если не сегодня, так завтра.

Предупреждай опасности! Пополняй сейчас запасы в домашней аптечке и начни носить с собой витамины и противовирусные средства. Приходи в аптеку "Аптека Копейка", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодия", покупай акционные товары. Скидки начали действовать 01 октября 2019 года.

Часто в аптеки приходят за лекарствами, которые пополнят запасы домашней аптечки или помогут улучшить самочувствие. Но ассортимент роботизированных аптек на этом не исчерпан. Там еще покупают диетические добавки, медицинские изделия, средства гигиены. Роботизированные аптеки предлагают товары, обеспечивающие должный уход за здоровьем или помогающие повышать иммунитет.

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Если не знаете, на каких продуктах стоит экономить во время действия акции "Крути колеса від цінового стресу", эту информацию можно спросить у провизора. Когда время на выбор и покупку товара ограничено, хочется искать варианты оптимизации ресурсов. Узнавайте о товаре и доступных аналогах через аптечную справку по телефону 5900. Можно совершить звонок в любом месте и даже сделать предварительный заказ. До визита в аптеку вы уже будете знать общую информацию о товаре, чтобы совершить осознанный выбор.

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За два месяца можно организовать много важных дел – путешествие, переезд, смену работы и прочее. На каком бы жизненном этапе вы ни находились, забота о здоровье точно будет актуальной. Акция в роботизированных аптеках действует в течение двух месяцев. Скидки стартовали 1 октября 2019 года и закончатся 30 ноября 2019 года.

Экономьте до 25% средств, посещая роботизированные аптеки под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@". Выгоднее покупайте лекарственные и гигиенические средства, детское питание, медицинские изделия и многое другое. Календарный сезон длится три месяца, а скидочный – всего два. Успейте купить товары ежедневного использования, пополнить домашнюю аптечку, собраться в путешествие на будущее или просто приобрести необходимые продукты "про запас".

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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