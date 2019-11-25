"Крути колеса від цінового стресу", пока действует акция

Осенью можно привезти с собой в офис не только обеденный перекус, но и противовирусные средства и витамины. Они понадобятся, если едете на работу в общественном транспорте среди простуженных пассажиров, работаете в одном кабинете с коллегой, который кашляет. Только до 30 ноября 2019 роботизированные аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Благодия" "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" предлагают крутить колеса от ценового стресса. Там действует одноименная акция, которая снижает стоимость лекарств, витаминов, средств гигиены и медицинских изделий до 25%. Чтобы узнать размер скидки на конкретный продукт, можно обратиться к провизору роботизированной аптеки. Акция "Крути колеса від цінового стресу"* продолжается с 1 октября по 30 ноября 2019 включительно.

Если планировали пополнить домашнюю аптечку, воспользуйтесь последним шансом и сделайте нужные покупки, заплатив до 25% меньше. Перечень акционных предложений включает товары для маленьких и взрослых. Можно приобрести со скидкой детское питание, противовирусные средства, витамины, медицинские изделия, средства гигиены и другие позиции. В роботизированных аптеках помощник PharmBot ищет товары на полке и отдает их провизору, поэтому процесс покупки быстрый и интересный. Вы не задержитесь в месте продажи надолго, ведь робот выполняет свою работу за 7 секунд. Если хотите заглянуть за покупками по дороге домой, сделайте предварительный заказ по телефону. Наберите номер 5900, обратитесь к оператору аптечной справки, спросите, есть ли нужный товар и его аналоги в аптеке. Затем сформируйте предварительный заказ и сообщите, по какому адресу вам удобно его забрать. Нужные товары точно вас дождутся.

Напоминаем, осенние скидки от роботизированных аптек по акции "Крути колеса від цінового стресу" действуют только с 1 октября по 30 ноября 2019 года. Не откладывайте покупки на последний выходной месяца. Сделайте предварительный заказ по телефону или просто посетите роботизированную аптеку под брендом "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия" в удобное время.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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