"Крути колеса від цінового стресу" с 1 октября

Покупая привычные товары в роботизированных аптеках, можно экономить до 25% от запланированного бюджета

Ежедневно нас подстерегают стрессы. Бороться с ними можно разными способами: изменив взгляд на ситуацию, занимаясь спортом, обучившись медитации. Приходи в роботизированные аптеки и "Крути колеса від цінового стресу"* Но успей до 30 ноября 2019 года включительно! Потом акция перестает действовать, и скидка до 25% на популярные товары вместе с ней.

Фармбренды "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка" предлагают кардинальный способ борьбы с ценовым стрессом. 1 октября они запустили всеукраинскую акцию и снизили цены популярных товаров до 25%. Посетители делают покупки, как обычно, но платят гораздо меньше.

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Устраивая путешествие выходного дня, можно не брать гигиенические и лекарственные средства с собой – все необходимое продается в роботизированных аптеках со скидкой до 25%. Просто найди ближайшую и сделай важные покупки. А чтобы нужный товар точно дождался в аптеке, можно оформить предварительный заказ с помощью справки по номеру 5900.

В роботизированной аптеке провизор не отвлекается от разговора с клиентом, чтобы отправиться на поиск необходимых упаковок. Эту работу выполняет аптечный робот PharmBot. Он не устает и справляется с поставленной задачей без ошибок.

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Роботизированные аптеки запустили акцию "Крути колеса від цінового стресу" еще 1 октября 2019 года. Покупая привычные товары, можно экономить до 25% от запланированного бюджета. Акция длится до 30 ноября 2019 года включительно.

Роботизированные аптеки "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия" помогают экономить деньги и беречь время на другие важные дела: прогулки, общение с близкими людьми. Покупай нужные товары со скидкой до 25% без долгой очереди!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортимент, на который предоставляются скидки, а также о проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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