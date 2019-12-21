Гиганские, голубые и дорогие: ТОП новогодних елок Украины

В этом году дизайнеры отдали предпочтения украшениям из гирлянд, а не игрушкам

фото: Руслан Литвин

В Украине после Дня святого Николая в большинстве городов торжественно открыли новогодние елки. Как они выглядят и где находятся, выяснили журналисты "Сегодня".

Харьков

/ Фото: Укринформ

В городе на площади Свободы установили самую высокую елку в Украине. Ее размеры достигают 40 м 49 см. На сайте Харьковского горсовета уточнили, что в этом году конструкция елки не изменилась, но появилась новая световая иллюминация. Теперь елка светится синими, красными и зелеными огнями, которые волнами пробегают по всем десяти ярусам.

На обустройство елки потратили много средств. Только на аренду светодиодной сетки ушло полмиллиона гривен, еще миллион потратили на монтаж дерева, около 100 тысяч – на подключение иллюминации к электропитанию и заземление металлического каркаса.

Львов

Главную елку города уже открыли на площади перед оперным театром. Это голубая ель 17,5 метров высотой. Она выросла на территории бывшего завода "Кинескоп". Там елка представляла угрозу – могла упасть, поэтому ее срезали и подарили городу.

В этом году вместо больших шариков и игрушек елку решили украсить большим количеством гирлянд.

Также изменились и украшения города. Новинкой стали два 8-метровых ангела, это аналоги лондонской праздничной иллюминации. Они размещены на улицах Галицкой и Сербской, которые станут новыми локациями для праздничных фото.

Ужгород

На Театральной площади состоялся традиционный парад Николайчиков и торжественно зажгли огни главной елки города.

В этом году 14-метровую ель в центре Ужгорода подарили жители улицы Лайоша Кошута. Новогодний символ украшают почти полтысячи шариков белого, желтого, серебряного и красного цветов, а также свыше 400 метров гирлянд.

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Черновцы

/ Фото: Украинская правда

В Черновцах на Соборной площади торжественно открыли новогоднюю елку и рождественский городок. Высота главной елки города составила около 20 метров. Интересно, что в этом году новогоднее дерево не срезали в лесном хозяйстве, а "нашли" во дворе местного жителя практически в центре города.

Новогоднее дерево выполнено в золотых, серебряных и белых цветах. Елку украсили снежинками и гирляндами. Также внизу изготовили ободок, на котором изображены сюжеты города.

Днепр

фото: Днепровская панорама

Главную елку разместили на площади Героев Майдана, открытие будет 21 декабря.

На новогодний символ и празднования местные власти выделили более 16 миллионов гривен. За эти деньги подрядчики установили лазерные проекторы с новогодними изображениями и звездным сиянием, которые будут направлены на близлежащие здания. А на уличных фонарях появились светодиодные каркасы в виде елок.

Одесса

/ Фото: odessa.online В тренде Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео

В День святого Николая на Думской площади зажгли главную елку города. В этом году высота новогоднего дерева составила более 20 метров. Елка искусственная: ее сделали из металлического каркаса и хвои. Украсили гирляндами и дюролайтом (прозрачный шнур со светодиодами внутри), общая протяженность которых составляет около 4 километров.

Также новогодние елки разместили в разных уголках Одессы: возле Приморской, Суворовской администрации, на Дерибасовской.

Запорожье

/ Фото: 061.ua Реклама

19 декабря в Запорожье открыли две новогодние елки: на площади Фестивальной и Маяковского. В этом году главная елка области оказалась выше городской на три метра. Также известно, что на украшение искусственной елки городские власти не тратили бюджетные деньги: все оплатили меценаты.

25-метровую елку монтировали несколько дней. Ее составили из нескольких сотен искусственных веток, а украсили – почти тысячей голубых шаров и яркой гирляндой. Запорожская елка является одной из самых высоких в Украине. Также в городе обустроили праздничный городок: ярмарка сувениров и сладостей, карусели, фотозоны и инсталляции.

Винница

/ Фото: depo.ua

Винницкая елка попала в Книгу рекордов Украины как "самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом". Как написали в Depo.Винница, высота елки достигает 29 метров, длина нижнего диаметра – более 16 метров и вес – более 75 тонн.

Главный новогодний атрибут установили в парке Горького. В этом году чтобы украсить елку купили 150 золотистых декоративных шишек длиной 60 см. Они гармонируют с расположенными в основе елки металлическими арками золотистого цвета, которые подсвечиваются неоном.

Полтава

19 декабря в центре Полтавы засветилась главная елка города. На Театральной площади разместили сцену и провели концерт.

20-метровая елка искусственная. Ее окружает шатер из гирлянд, диаметр которого 40 м. Внутри разместили фигуры оленей с санями и снеговика, которые подсвечиваются гирляндами.

Чернигов

В Чернигове высота новогодней елки достигает 18 метров. Рядом разместили традиционный "Сказочный городок", где находятся разнообразные фотозоны, аттракционы и каток.

В этом году елку украсили большим количеством гирлянд и узорами снежинок, которые сложили из дюралайта. Вокруг елки поставили светящиеся торговые домики.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве также зажгли главную елку страны. Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 километрами разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких огоньков.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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