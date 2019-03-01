Крылатый "Нептун" и реактивный "Оскол": как ВСУ проверяют точность украинских ракет и снарядов
Радар комплекса может автоматически сопровождать до 256 объектов на дальность до 250 км, говорят в Минбороны
Мобильная радарная система траекторных измерений MFTR-2100/40, приобретенная в Дании, позволяет специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (Чернигов), успешно испытывать снаряды и ракеты.
Об этом спецкорреспондент информагентства Минобороны Украины Александр Штупун сообщил Укринформу.
"За неполный год работы с ней специалисты института провели ряд важных испытаний 152-мм снарядов, 60-мм мин для новых украинских минометов, крылатой ракеты" Нептун "и неуправляемых реактивных снарядов РС-80 "Оскол" и др. А недавно на полигоне "Ягорлык" было проведено испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор", – рассказал он.
По словам Шпутуна, датская система позволяет с большой точностью фиксировать траекторию, дальность, скорость и температуру ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, самолетов и БПЛА. Радар комплекса может автоматически сопровождать до 256 объектов на дальность до 250 км. Комплекс записывает все данные и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Аналогов этой системе в Украине нет.
В текущем году сотрудники института ожидают новое оборудование, которое позволит продвинуться в создании мобильной унифицированной многопрофильной полигонно-испытательной базы для исследования практически всей номенклатуры вооружения и военной техники.
Ранее сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 разработок "Укроборонпрома" в 2018 году – от крылатых ракет до цифрового прицела . В их число вошли крылатая ракета "Нептун", высокоточный снаряд "Цветник" (Квітник) и реактивная система залпового огня БМ-21 УМ "Берест", которая может заменить РСЗО "Град".
Также сообщалось, что испытание Украиной берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, способного поражать цель на расстоянии до 300 километров, с одной стороны является плановым тестированием наших военных возможностей, а с другой – носит политический характер как фактор влияния на Кремль в связи с Азовским кризисом .
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