Крым не хотел отделяться от Украины: Балух о ключевом моменте по "референдуму"

Люди были в отчаянии и не хотели в этом участвовать, но их заставили идти голосовать

Активист и бывший политзаключенный Владимир Балух уже говорил, что т.н. "референдум" в Крыму – это была тщательно подготовленная операция. Также он отметил, что люди не хотели отделяться от Украины и даже принимать участия в этом фарсе. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Ключевой момент: за две-три недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления", "нужно ли отделяться от Украины" не велось. Вообще. Я имею в виду среди подавляющего большинства граждан – отдельные политические деятели, конечно, об этом говорили и раньше", – сказал он.

По его словам, в т.н. "референдуме" приняли участие много людей, которые ранее ни на какие выборы не ходили, и даже те, кто не имел право голосовать.

"Тут я могу говорить, как человек, который годами видел этот процесс изнутри, почти каждого избирателя в лицо знаю. В село прибыло много людей, которые раньше не голосовали. Они прописаны в селе, но проживали в городах, причем не всегда в крымских. И тут приехали на "референдум". Я знаю также факты, когда в "референдуме" принимали участие очень много людей, которые не имели права голосовать. Или же для того, чтобы проголосовать, должны были получить соответствующее разрешение избирательной комиссии. Наконец, бюджетники просто не имели права не прийти на "референдум". Всем было объявлено, что неявка на "референдум" равносильна увольнению с работы", – сказал Балух.

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Бывший политзаключенный отметил, что люди были в отчаянии и не хотели в этом участвовать.

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"Я знаю тех, кто шел, сцепив зубы. Знаю многих, кто не пошел бы на "референдум", чтобы не принимать участие даже в видимости легитимизации этого действа. Но им поставили ультиматум. И потом они старались не общаться с людьми, которые агитировали за этот "референдум" или которые с радостью на него пошли. Настроения же среди того слоя, который на то время был отравлен российской пропагандой, – истерия. При этом этот "псевдореферендум" – он же был на первых порах, если помните, о самостоятельности Крыма. Но уже тогда все они кричали: "Путин, возвращение в Россию!". Именно с этим были связаны стремления той части, которая шла на "референдум", – добавил Балух.

Читайте полный текст интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

Напомним, в 2014 году мир отреагировал на "референдум" в Крыму. Это незаконное действо никто не признавал, кроме самой России, – страны высказывались в поддержку Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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