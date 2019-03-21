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"Крым. Оккупированные": канал "Украина" покажет документальный проект "Сегодня" и "Радио Свобода"

Сегодня, 10:48

Большинство героев проекта можно узнать с первого взгляда

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото.
"Крым. Оккупированные": канал "Украина" покажет документальный проект "Сегодня" и "Радио Свобода" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg Украина Большинство героев проекта можно узнать с первого взгляда

Сегодня, 21 марта, в эфире телеканала "Украина" состоится премьера документального проекта "Крым. Оккупированные" , который представлен "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".

"Крым. Оккупированные" – это история о 10 разных судьбах на одной аннексированной территории, о тех, кто не устал бороться, и о тех, кто смирился, об очарованных "крымской весной" и о тех, кто разуверился в российском режиме.

Герои проекта – люди с разными политическими взглядами: проукраинскими, пророссийскими и обывательскими – "никакими". Большинство из них – узнаваемые с первого взгляда. Кто-то приветствовал страну-агрессора, а теперь остался без работы и бизнеса. Кто-то переехал в Крым из России и обогатился. А кто-то потерял дочь из-за отсутствия российского паспорта. Как эти люди сосуществуют друг с другом, где хотят жить – в Украине или России, чем для них стали пять лет в оккупации?

"Сегодня" уже длительное время сотрудничает с "Радио Свобода". В наших проектах мы освещали проблемы обмена военнопленными, судебные процессы в отношении украинских политзаключенных, жизни людей на оккупированных территориях. Но в последнее время начало стремительно падать внимание СМИ именно к Крыму. И мы считаем необходимым вернуть эту тему на экраны, рассказать зрителям о соотечественниках, которые сознательно или поневоле оказались заложниками ситуации и территории. Важным шагом к этому станет показ совместного документального проекта с "Радио Свобода" – "Крым. Оккупированные", – отметил директор дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

По его словам, "Крым. Оккупированные" – не единственный совместный проект "Сегодня" и "Радио Свобода", который увидят зрители.

"Всего в рамках сотрудничества в ближайшие несколько месяцев планируется показ трех фильмов. Все они о событиях, которые происходят на неподконтрольных Украине территориях. В этом году "Сегодня" уже запустили цикл "Своих не бросаем" , в рамках которого выходят серии сюжетов о Крыме и Донбассе, в том числе и спецпоказы совместных документальных проектов "Сегодня" и "Радио Свобода". Все фильмы покажут на телеканале "Украина". Первый из них – "Крым. Оккупированные" – выйдет в эфире уже в этот четверг", – добавил Юрий Сугак.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Госдепе США напомнили: Крым – это Украина, а России грозит ответственность за оккупацию полуострова.

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Тег оккупация Крыма, радио свобода, трк украина

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