"Крым. Оккупированные": канал "Украина" покажет документальный проект "Сегодня" и "Радио Свобода"
Большинство героев проекта можно узнать с первого взгляда
Сегодня, 21 марта, в эфире телеканала "Украина" состоится премьера документального проекта "Крым. Оккупированные" , который представлен "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".
"Крым. Оккупированные" – это история о 10 разных судьбах на одной аннексированной территории, о тех, кто не устал бороться, и о тех, кто смирился, об очарованных "крымской весной" и о тех, кто разуверился в российском режиме.
Герои проекта – люди с разными политическими взглядами: проукраинскими, пророссийскими и обывательскими – "никакими". Большинство из них – узнаваемые с первого взгляда. Кто-то приветствовал страну-агрессора, а теперь остался без работы и бизнеса. Кто-то переехал в Крым из России и обогатился. А кто-то потерял дочь из-за отсутствия российского паспорта. Как эти люди сосуществуют друг с другом, где хотят жить – в Украине или России, чем для них стали пять лет в оккупации?
"Сегодня" уже длительное время сотрудничает с "Радио Свобода". В наших проектах мы освещали проблемы обмена военнопленными, судебные процессы в отношении украинских политзаключенных, жизни людей на оккупированных территориях. Но в последнее время начало стремительно падать внимание СМИ именно к Крыму. И мы считаем необходимым вернуть эту тему на экраны, рассказать зрителям о соотечественниках, которые сознательно или поневоле оказались заложниками ситуации и территории. Важным шагом к этому станет показ совместного документального проекта с "Радио Свобода" – "Крым. Оккупированные", – отметил директор дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.
По его словам, "Крым. Оккупированные" – не единственный совместный проект "Сегодня" и "Радио Свобода", который увидят зрители.
"Всего в рамках сотрудничества в ближайшие несколько месяцев планируется показ трех фильмов. Все они о событиях, которые происходят на неподконтрольных Украине территориях. В этом году "Сегодня" уже запустили цикл "Своих не бросаем" , в рамках которого выходят серии сюжетов о Крыме и Донбассе, в том числе и спецпоказы совместных документальных проектов "Сегодня" и "Радио Свобода". Все фильмы покажут на телеканале "Украина". Первый из них – "Крым. Оккупированные" – выйдет в эфире уже в этот четверг", – добавил Юрий Сугак.
Сайт "Сегодня" сообщал, что в Госдепе США напомнили: Крым – это Украина, а России грозит ответственность за оккупацию полуострова.
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