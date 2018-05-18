Крымские татары в оккупации: историк рассказала, как действует Россия

Сегодня, 10:41

Кремль пытается создать "клон" Меджлиса для презентации крымскотатарского народа за рубежом 

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Нынешнюю политику оккупационного режима России по отношению к крымским татарам – это политика "выдавливания" коренного народа. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала историк и телеведущая Гульнара Бекирова.

"Поначалу казалось, что это классическая политика "кнута и пряника", когда политическая лояльность оплачивается "пряником", а проявления инакомыслия караются кнутом. Однако по мере того, как происходят новые обыски, задержания, аресты в Крыму становится понятно, что никто не застрахован, прийти могут к каждому. Увы, уже налицо тенденция к выдавливанию коренного народа из Крыма…", – отметила Бекирова.

По ее словам, Кремль неоднократно пытается создать "клон и/или клоны" Меджлиса в Крыму для управления крымскотатарским народом и репрезентации его перед внешним миром.

"Такие попытки уже неоднократно делались и будут еще предприниматься. Пока они успехом не увенчались, равно как и попытки "назначить" нового национального лидера", – подчеркнула Бекирова.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР. Президент Украины Петр Порошенко назвал эти события циничными преступлениями против всего человечества.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар".
Россия, политика, день памяти, крымские татары, оккупация Крыма, в украине, Бекирова

Вы сейчас просматриваете новость "Крымские татары в оккупации: историк рассказала, как действует Россия". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: newsader.com

В оккупированной Керчи полиция разогнала собрание гаражного кооператива

17 Марта, 18:09

Организатора собрания силой увезли в отделение полиции

Крым

фото из открытых источников

В Симферополе задержали участников акции памяти депортации крымских татар

Сегодня, 04:05

Задержанных развезли по разным РОВД Симферополя, их допрашивали и проводили дактилоскопию
Загрузка...
Загрузка...