Крымские татары в оккупации: историк рассказала, как действует Россия

Нынешнюю политику оккупационного режима России по отношению к крымским татарам – это политика "выдавливания" коренного народа. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала историк и телеведущая Гульнара Бекирова.

"Поначалу казалось, что это классическая политика "кнута и пряника", когда политическая лояльность оплачивается "пряником", а проявления инакомыслия караются кнутом. Однако по мере того, как происходят новые обыски, задержания, аресты в Крыму становится понятно, что никто не застрахован, прийти могут к каждому. Увы, уже налицо тенденция к выдавливанию коренного народа из Крыма…", – отметила Бекирова.

По ее словам, Кремль неоднократно пытается создать "клон и/или клоны" Меджлиса в Крыму для управления крымскотатарским народом и репрезентации его перед внешним миром.

"Такие попытки уже неоднократно делались и будут еще предприниматься. Пока они успехом не увенчались, равно как и попытки "назначить" нового национального лидера", – подчеркнула Бекирова.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР. Президент Украины Петр Порошенко назвал эти события циничными преступлениями против всего человечества.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар".