Крымские татары впервые за четыре года провели Курултай
Организаторы встречи просили не показывать лица делегатов из Крыма, чтобы на них не напали оккупанты по возвращении на полуостров
Курултай (съезд представителей крымскотатарского народа) собрался в Киеве, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будут работать в условиях временной оккупации. Около 100 его делегатов приехали в Киев.
25 сессию Курултая не проводили уже четыре года. Последний раз высший представительный орган крымскотатарского народа собирался в Крыму. Организаторы встречи просили не показывать лица делегатов из временно оккупированного Крыма, чтобы, возвращаясь домой, они не подвергались опасности. Запрещенный российскими оккупантами Курултай собрался в формате конференции, которая не требует кворума: в Киев рискнули приехать меньше сотни делегатов. Один из насущных вопросов – каденция избранных. Народный депутат и уполномоченный президента в вопросах крымскотатарского народа Мустафа Джемилев уверяет – права делегатов непоколебимы.
"Делегаты Курултая слагают свои полномочия только после избрания нового состава курултая и на первой сессии нового курултая. А поскольку проводить выборы демократические и созывать новый Курултай у нас нет никакой возможности, то можно считать, что полномочия делегатов нынешнего Курултая автоматически пролонгированы", – рассказал он.
Те, кто приехали, будут решать, что делать с 18 коллегами-коллаборационистами, которые сотрудничают с оккупантами. Предлагают два сценария – либо выдворить из рядов, или игнорировать через меньшинство. Но главная цель конференции – изменить регламент так, чтобы Курултай смог работать и в оккупации
"Делегаты делают заявления исключительно от себя, в то же время они предлагают, чтобы разработать процедуру и механизмы, которые бы оказывали и этим и последующим решением полную легитимность. Призывают Меджилис подготовить изменения в регламент Курултая и предлагают их всем делегатам действующего Курултая поддержать их личными подписями", – сказал глав Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.
Крымские татары рассматривают возможность принятия решений Курултаем путем личной подписи или интернет-голосования депутатов.
Напомним, в 2015 году Чубаров заявлял, что съезд представителей крымскотатарского народа невозможно провести ни в Крыму, ни за его пределами. Лидер Меджлиса отмечал, даже если собрать Курултай не в Крыму, то делегаты не смогут вернуться домой.
Как сегодня сообщалось, президент Украины Петр Порошенко передал делегатам Курултая письмо, в котором заверил, что изменения в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время. Послание главы государства зачитал Рефат Чубаров.
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