Крымский активист из-за голодовки попал в больницу

66-летнего фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха перевели из СИЗО аннексированного Россией Симферополя в больницу из-за последствий голодовки, сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, ссылаясь на его дочь Эдие Чапух.

Активисты напомнили о том, что на встречу с адвокатом, которая состоялась 20 сентября, Чапуха не мог идти самостоятельно, поэтому его под руки принесли другие заключенные.

Напомним, что 15 сентября Чапух объявил голодовку с требованием о медицинской помощи или переводе под домашний арест, но из-за резкого ухудшения состояния уже 21 сентября он был вынужден ее прекратить.

Он был задержан 23 ноября 2017 во время облавы, которую оккупанты совершили на группу крымских татар, обвинив их в вымогательстве у гражданина Турции.

Во время этого 83-летней активистке крымскотатарского национального движения Веджие Кашка стало плохо и женщина она скончалась. Позже стало известно, что во сотрудники спецслужб ударили ее прикладом.

Как сообщалось, ее гибель президент Украины Петр Порошенко обсуждал на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Ранее мы также писали о другом крымском активисте – Наримане Мемедеминов, которого оккупанты задержали в марте этого года и отправили в психиатрическую больницу.