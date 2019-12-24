Крымский мост Путина как военная угроза для Украины: велика ли опасность

Открытие пассажирского железнодорожного сообщения между РФ и оккупированным Крымом заставило вспомнить, что мост строился не для туристов

/ Фото: AFP

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В понедельник, 23 декабря президент России Владимир Путин торжественно открыл пассажирское железнодорожное сообщение с оккупированным РФ Крымом, проехав в рельсовом автобусе по новому Крымском мосту. Вслед за Путиным на полуостров отправился пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Открытие железнодорожного сообщения, безусловно, облегчит жизнь российских туристов, предпочитающих отдых в Крыму. Хотя, конечно, мост строился не для них.

Уже на этапе проектирования моста стало очевидным, что Москва придает сооружению чрезвычайную степень важности сразу в нескольких плоскостях: идеологической, экономической, военной. И какая из них для России главнее – неясно.

С экономикой все понятно. Снабжать остров фактически с двухмиллионным населением по воздуху и с помощью морских перевозок – можно, но хлопотно. Строительство моста обеспечит, как минимум, диверсификацию поставок. С идеологией также более-менее ясно. Крымский мост – материализовавшийся символ "скреп", призванный показать всему миру, что Россия пришла в Крым всерьез и надолго. Кстати, на Западе прекрасно поняли этот месседж. К примеру, в заявлении Европейской службы внешних связей по факту открытия пассажирского сообщения отмечается, что "железнодорожное сообщение является еще одним шагом на пути к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией".

Военное же значение моста Москва старается не афишировать. Но в Украине прекрасно понимают, какую потенциальную угрозу несет безопасности нашей страны этот объект.

Стратегический военный объект

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков, железная дорога в России всегда имела стратегическое значение.

"Так было и во времена Российской империи и во времена СССР, так есть и сейчас. Еще в царской России строительство ключевых железнодорожных путей, к примеру, Транссибирской магистрали, рассматривались не только с хозяйственной точки зрения, но и с военной. В Вооруженных силах РФ даже есть такой род войск, как железнодорожные войска. В Украине они тоже, кстати, были до начала 2000-х, затем их преобразовали в Государственную специальную службу транспорта и передали в подчинение Минтрансу. Несколько лет назад служба снова была переподчинена Минобороны. То есть этот факт демонстрирует, какое значение имеет железнодорожное сообщение для военных целей", – рассказал эксперт.

По его словам, логистика военного снабжения в РФ сегодня завязана на железные дороги.

"Во-первых, потому что так дешевле. Во-вторых, потому что быстрее. По железной дороге перебрасываются войска из одного округа в другой, планы передислокации войск всегда учитывают наличие или отсутствие железнодорожного сообщения между отправной и конечной точкой", – рассказал эксперт.

Поэтому, по словам Олега Старикова, мост, соединивший аннексированный Крым с Россией, имеет стратегическое значение не только для народного хозяйства Российской Федерации, но стратегическое военное значение.

С подобным мнением согласен и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Учитывая то, что Российская Федерация развернула в Крыму довольно таки мощную многофункциональную группировку войск, потребности в ее снабжении достаточно велики. Мост способен обеспечить существенное сокращение плеча подвоза. А потому логистика снабжения крымской военной группировки существенно улучшиться. Также этот мост повышает мобильность и маневренность группировки, дает возможность оперативно перебрасывать войска. Ранее все это нужно было грузить на паромы, относительно долго перевозить. С открытием железнодорожных перевозок по мосту эта проблема существенно уменьшится. Так что мост вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным" – отмечает эксперт.

Угроза не увеличилась

Какие же особые военные угрозы несет с собой открытие железнодорожного сообщения по мосту для Украины? В мирное время это, в первую очередь, возможность скрытой и быстрой передислокации большой массы войск и техники с территории Российской Федерации на оккупированный полуостров. Железная дорога здесь имеет определенное преимущество перед тем же морским сообщением. Если отследить погрузку войск на паромы в черноморских портах современными средствами разведки (в том числе, имеющимися у наших союзников) еще реально, то составы с войсками и техникой можно формировать в любой точке России. А затем под видом грузовых скрытно доставлять их на полуостров, увеличивая "ударный кулак" российской группировки войск. Кстати, еще в декабре 2018-го Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции осудила строительство и открытие моста, поскольку он "способствует дальнейшей милитаризации Крыма".

Впрочем, эксперты "Сегодня" не склонны переоценивать военное значение сооружения с точки зрения угроз для Украины в мирное время.

"Я бы не сказал, что с введением в строй моста и даже с запуском железнодорожного сообщения угрозы Украине увеличились. Дело в том, что они и так уже были достаточно велики. Россия в достаточной мере обеспечивала потребность своих войск на оккупированной территории, наладив поставки по морю. Это дешево, но недостаточно быстро. Но смещение акцента в логистике на железнодорожное снабжение, конечно, добавит мобильности оккупационным войскам. Таким образом, для Украины угроза не увеличилась. Но для Москвы цена содержания группировки вооруженных сил в оккупированной Автономной республике Крым уменьшилась. То есть держать оккупационные войска в Крыму России стало дешевле", – говорит Олег Стариков.

В свою очередь Константин Машовец отмечает, что "стратегическое значение моста может резко возрасти в случае серьезного военного противостояния в регионе".

"В случае боевых действий, конфликта в районе Азово-Черноморского бассейна это сооружение потребует, конечно, от России определенных усилий для защиты. Потому что существует ряд способов нейтрализовать преимущества, которые дает российскому командованию мост. Здесь возможны и ассиметричные средства, достаточно эффективные", – говорит Константин Машовец.

"Непун" не поможет?

Отметим, что на наличие в украинском Генштабе понимания военного значения моста, а также видения способов его "нейтрализации" косвенно намекал не так давно экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Так, рассказывая о новой украинской разработке – крылатой ракете "Нептун", Александр Турчинов отметил, что эти ракеты способны "уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия".

Впрочем, эксперты сомневаются, что "снести мост" на деле можно так легко.

"Если объект является стратегическим, он всегда защищается не только ВОХРом и внутренними войсками, но и тактическими подразделениями средств ПВО. То есть обычно такие объекты хорошо защищены как от высоколетящих целей – то есть авиации, так и от низколетящих – крылатых ракет. К примеру, все атомные станции в Украине защищены ПВО. Аналогичную защиту Россия обеспечила и для крымского моста – учитывая его стратегические значение. Поразить, конечно, можно все что угодно. Но вряд ли мост в случае гипотетической войны станет объектом, который можно будет легко уничтожить", – говорит Олег Стариков.

Действительно, если судить из доступной публичной информации, Россия уже обеспечила чрезвычайно мощную защиту моста. Так, в разных СМИ говориться, что прикрывает стратегическое сооружение собственная система ПВО, включающая комплексы "Панцирь", "Тор", "Бук-М2",С-400 "Триумф". С воздуха мост патрулируют истребители Су-27 и противолодочные Ил-38, с моря- сторожевые катера пограничной службы ФСБ России, военные корабли. Кроме того на самом мосту установлено 20 усиленных постов "противодиверсионной" охраны, мост охраняют специально сформированная бригада Национальной гвардии РФ и противодиверсионные части Черноморского флота.

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