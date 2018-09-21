Крымский татарин Чапух прекратил голодовку в СИЗО Крыма

66-летний крымскотатарский активист не может дальше голодать из-за ухудшения здоровья

По причине ухудшения здоровья прекратил голодовку 66-летний крымскотатарский активист Асан Чапух, который на данный момент находится в СИЗО аннексированного Симферополя, пишет "Радио Свобода".

Фигурант "дела Веджие Кашка" Чапух объявил голодовку 15 сентября с требованием о медицинской помощи или переводе под домашний арест.

23 ноября 2017 оккупанты совершили облаву на группу крымских татар (среди которых был и Чапух), обвинив их в вымогательстве у гражданина Турции. В процессе 83-летней активистке крымскотатарского национального движения Веджие Кашка стало плохо и позже она скончалась.

Накануне МИД Украины потребовал у России освободить Асана Чапуха, а у международного сообщества – усилить санкционное давление на Россию.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в убийстве Веджие Кашка.

Кроме того, гибель ветерана крымскотатарского национального движения президент Украины Петр Порошенко обсуждал на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.