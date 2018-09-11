"Крымский титан" остановил работу: опубликованы спутниковые снимки

Снимки со спутника подтверждают, что "Крымский титан" в оккупированном Армянске остановил работу и, судя по всему, там были проведены ремонтные работы. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что анализ данных космической сьемки показал приостановку производственного процесса на химическом предприятии 9 сентября.

"Отсутствуют признаки отвода газов из дымовых труб, отмечается существенное уменьшение количества служебного автотранспорта предприятия и личного транспорта работников по сравнению со снимками от 11.07.2018. Также, если сравнивать снимки от 11.07.2018 и от 09.09.2018, видно, что в указанный период проводились работы на крыше северного производственного корпуса на трех участках цеха завода "Крымский титан", которые продолжаются и сейчас. По всем признакам можно предположить, что были проведены ремонтные работы", – говорится в сообщении Министерства.

Наряду с этим эксперты пришли к выводу, что проведение ремонтных работ может свидетельствовать о последствиях техногенной аварии на предприятии, которая могла быть вызвана нарушением технологического цикла.

В то же время не зафиксировано никаких отклонений, свидетельствующих о любой экологической угрозе для Херсонской области.

Напомним, ранее в Министерстве экологии Украины заявили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод. "На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это однозначно не испарение", – заявили в ведомстве.

А вот Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Как известно, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.