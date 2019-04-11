Крысин за совершение преступлений против "майдановцев" получил 200 тысяч долларов – прокурор

Находясь на Мальдивах, Крысин привлекал ряд лиц для совершения преступлений

Юрий Крысин. Фото: УП.

Юрий Крысин за совершение преступлений против активистов Евромайдана получил 200 тысяч долларов. Об этом говорится в обвинительном заключении в отношении Крысина, которое сегодня прокурор Управления специальных расследований Генпрокуратуры Юлия Малашич начала оглашать в Дарницком райсуде Киева.

В обвинительном заключении говорится, что предметом судебного разбирательства является факт похищения потерпевшего Владислава Иваненко возле станции метро "Петровка", его пытки, незаконное удержание, а также противодействие участникам мирных акций протеста.



По данным следователей, Крысин, находясь за пределами Украины (на отдыхе на Мальдивах – Ред.), был прямым пособником, поскольку привлекал для совершения преступлений и был осведомлен, для чего он привлекает ряд лиц, а именно других обвиняемых по делу Сергея Чемеса и Павла Бялая, которые по иерархии в дальнейшем привлекали других лиц к этим преступлениям.

В обвинительном заключении говорится о похищении Иваненко, а также указана сумма средств, которую Крысин получил от еще криминального авторитета Алексея Чеботарева – 200 тысяч долларов.

Как установлено досудебным расследованием, эти деньги распределялись между участниками преступления.



После заседания суда Малашич сообщила, что потерпевший Иваненко стал случайной жертвой сообщников Крысина. По данным следствия, Иваненко в день похищения, 21 января 2014 года, ехал с работы домой и был схвачен "титушками".



"Его ошибочно приняли за активиста Майдана, похитили и начали пытать. Из показаний Сергея Чемеса Иваненко указывал, что никакого отношения к акциям протеста он не имеет", - заявила Малашич.



Также она добавила, что, находясь за рубежом, Крысин постоянно по телефону координировал действия своих подчиненных, а после приезда в Украину получил вышеупомянутые 200 тысяч долларов.

Кроме того, она сообщила, что, согласно показаниям свидетелей, задачей группы, которой руководил Крысин, было похищение участников Евромайдана, установление источников их финансирования, связей. Даже ставились задачи похищать телефоны участников Евромайдана, чтобы выяснять их контакты и связи. Также была задача не пускать активистов в Киев для пополнения рядов протестующих. А тех активистов, которые уже находились в Киеве, планировали похищать и пытать.



Сегодня в суде Крысин, который участвовал в заседании через видеоконференцсвязь, периодически что-то выкрикивал, возмущался, что прокурор слишком быстро читает заключение, и ему ничего не понятно. Судья Ольга Просалова делала ему замечания.



Сегодня Малашич зачитала 14 из 39 страниц обвинительного заключения, после этого судья Просалова объявила перерыв в заседании до 12.00 24 апреля.



Ожидается, что на следующем заседании прокурор завершит оглашать обвинительное заключение.

Крысин обвиняется в совершении нескольких преступлений, самым тяжким из которых являются пытки (ч. 2 ст. 127 УК). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Дарницкий райсуд начал слушать дело Крысина еще в марте 2018 года, однако из-за многократных отводов судей, прокуроров, неявки на заседания, адвокатам Крысина удавалось все это время блокировать рассмотрение.



По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение людей к охране лагеря "титушек" и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.



По этому делу также фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. Дарницкий райсуд Киева 3 сентября 2018 года утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.



По другому делу – об убийстве журналиста Вячеслава Веремия – 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. 13 июня 2018 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.



Крысин отбывает наказание по делу об убийстве Веремия в Торецкой исправительной колонии №2, куда его этапировали в начале октября 2018 года.

Напомним, осужденный за нападение на активистов Майдана Сергей Чемес, получивший три года тюрьмы, пошел на сделку со следствием и рассказал в суде, кто руководил и платил "титушкам" во время Майдана.

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