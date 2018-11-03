Кто должен оплатить судебные издержки, если проигравшая сторона безработная и не имеет имущества

"По решению суда проигравшая сторона должна оплатить судебные издержки. Но она заявляет, что безработная и не имеет имущества. Как взимаются такие долги?" — Георгий Вик, г. Днепр.

Отвечает Андрей Авторгов, частный исполнитель, кандидат юр. наук:

"Решения судов, не выполненные в добровольном порядке, выполняются принудительно — органами госисполнительной службы (госисполнителями) и частными исполнителями.

Взыскание обращается на средства и имущество должника, а уже в случае их отсутствия — на зарплату, пенсию, стипендию и др. доходы или по письменному заявлению взыскателя (а не должника) или по исполнительным документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных размеров зарплаты.

Если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

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Также определен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам: вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи), мебель — по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф на семью; один холодильник, один ПК на семью, один мобильный телефон на каждое лицо.

С зарплаты должника может быть удержано до погашения в полном объеме задолженности в случае взыскания алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%. По другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.

Если же у должника отсутствуют денежные средства, имущество и источники дохода, то такие долги не "списываются". Должник может приобрести имущество, построить дом, получить наследство, но распорядиться таким имуществом не сможет, так как одновременно с открытием исполнительного производства его заносят в реестр должников".

По решению суда. Взыскание обращается на имущество должника