Кто еще в мире готов признать ПЦУ: названы две церкви

Украинское духовенство пошло на уступки для Румынской церкви, а на Кипре на днях уже чуть не признали ПЦУ и теперь это вопрос времени

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Румынская и Кипрская православные церкви могут признать автокефалию Православной церкви Украины. Об этом идет речь в материале "Сегодня", какие церкви признали или точно признают ПЦУ, а какие этого не сделают.

Так, директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский объяснил нам, что от Румынской православной церкви (РПЦ) стоит ожидать позитивного решения. Он напомнил, что еще в феврале 2019-го Синод этой церкви выдвинул ПЦУ условия, при выполнении которых РПЦ готова признать поместную церковь Украины. В частности, румынская церковь попросила гарантий, что в приходах на территории Украины, где преобладает румынское население, будет уважаться языковая и этническая идентичность (служба будет служиться на румынском языке), а сами приходы получат возможность организоваться в Румынский православный Викариат.

"ПЦУ может быть для румынской церкви союзником, поскольку румыны имеют территориальный конфликт в Молдове с РПЦ. ПЦУ дала гарантии Румынской патриархии, сделала со своей стороны все, что могла, для создания викариата. Поэтому признания можно ожидать в ближайшем будущем", – говорит эксперт.

Также Антошевский высоко оценивает и шансы признания ПЦУ от Кипрской православной церкви (КПЦ). 30 ноября кипрской митрополит Констанции-Аммохостоса Василий сослужил с архиепископом ПЦУ Евстратием (Зарей) на патриаршей литургии в Константинополе. Поскольку митрополит Василий является представителем предстоятеля Кипрской православной церкви – это серьезная заявка на признание этой церковью ПЦУ.

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При этом у Москвы есть свои рычаги давления на Кипрскую церковь. К примеру, она может "обнулить" счета в кипрских оффшорах, создав серьезные экономические проблемы, в том числе КПУ. Или же поддержать Турцию, оккупировавшую часть Кипра. Но, с другой стороны, КПУ во многих случаях поддерживает позицию Константинополя.

"Можно сказать, что Кипрская церковь – следующая по очереди на признание ПЦУ. Фактически она стояла на пороге этого несколько недель назад: во время одной из служб даже ждали, что предстоятель назовет имя Епифания. Пока этого не случилось, но, полагаю, случится вот-вот", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре одна из старейших церквей мира признала ПЦУ. Автокефалию поместной Церкви Украины официально признала Александрийская православная церковь, в канонической юрисдикции которой находится весь африканский континент.

В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний сам говорил, что в новом году автокефалию единой украинской церкви могут признать еще несколько поместных церквей. К годовщине создания единой поместной церкви ПЦУ провела расширенный архиерейский Собор.

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