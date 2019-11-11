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Кто из американских селебрити оценил iPhone 11: чем именно очаровал звезд новый смартфон

11 ноября, 11:46

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Знаменитости из США уже успели поделиться позитивными впечатлениями о новом iPhone 11 2019

Например, производительный и элегантный iPhone 11 Pro Max пришелся по душе представителям семейства Кардашьян-Уэст. И сама Ким, и ее муж Канье неоднократно были замечены с "яблочными" смартфонами на светских и религиозных мероприятиях. Папарацци даже успели несколько раз заприметить дорогостоящую новинку в руках у маленького сына звездной четы. Кто еще из американских звезд обзавелся "яблочной" новинкой?

iPhone для съемки клипа

Селена Гомес не просто приобрела iPhone 11 2019, но и использовала его для съемки клипа. По мнению девушки, именно благодаря мобильной съемке видеоработу удалось сделать максимально откровенной и душевной. Кроме того, певица решила, что, используя в процессе создания клипа смартфон, сможет показать зрителям — творчество может быть доступным абсолютно для всех.

Как оказалось, даже без профессионального оборудования можно создать отличный клип. Об этом свидетельствуют положительные комментарии к новому видео Селены. Работой Lose you to love me уже успело насладиться почти 115 миллионов зрителей.

Куда же без мемов: как Арни "обыграл" Айфон

Похоже, новый iPhone 11 пришелся по душе одному из главных персонажей шуток про экстраординарный модуль тыловой камеры. Речь идет об Арнольде Шварценеггере, которого папарацци неоднократно замечали с новеньким смартфоном в руках.

Более того, железный Арни решил поддержать волну добродушных мемов об айфоне. Он явился на мероприятие, посвященное последнему "Терминатору", со смартфоном от Apple. Айфон был облачен в чехол с необычным принтом – "тем самым" кадром из фильма Commando.

Знаменитости утверждают, что преимуществ у новинки гораздо больше, чем незначимых минусов. Среди достоинств одиннадцатого айфона они упоминают:

  • потрясающий экран, для которого характерна высокая четкость, контрастность и адаптивность;
  • камеру, способную снимать не хуже, чем профессиональное фотооборудование;
  • обновленный дизайн и необычные расцветки корпуса;
  • производительный и энергоэффективный процессор, способный продемонстрировать новый уровень мощности технологий Apple.

Новинка Apple понравилась многим представителям американского шоу-бизнеса. Лидеры мнений всерьез считают iPhone 2019 года выпуска одним из лучших смартфонов современности.

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